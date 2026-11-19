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الفنانة هدى الأتربي زيداتها شعلة وتكرمات فـ 'ملتقى التميز والإبداع العربي' على الدور القوي لي قدمات فمسلسل 'كلهم بيحبوا مودي'. بصراحة، التكريم جا فبلاصتو حيت هدى بينات كفاءة عالية وتفوقت فتجسيد الشخصية ديالها، ولي خلاها تلفت الأنظار وتخطف تفاعل الجمهور معاها.

هدى الأتربي عبرات على فرحتها الكبيرة بهاد التكريم لي شافتو تقدير لمجهودها فالعمل، وأكيد هادشي غادي يعطيها حافز باش تقدم لي كثر فالأدوار المختلفة لي جاية فالطريق. بصحتها!

مسلسل 'كلهم بيحبوا مودي' كان واحد من الأعمال لي بانت فيهم هدى مزيان وخلات بصمتها باينة. الأحداث ديالو كدور فإطار كوميدي على واحد الراجل غني كيعيش حياة رفاهية بالسفر والزيجات المتعددة، ولكن حياتو كتقلب فاش كتضربو أزمة مالية كتدمر كلشي. هنا فين كيلقا راسو وسط مواقف طريفة ومشاكل من العلاقات المعقدة ديالو مع عائلتو وجيرانو، لي مرة كيبغيو فلوسو ومرة كيشمتو فيه.

الفريق ديال المسلسل كان واعر، فيه نجوم بحال ياسر جلال، وأيتن عامر، وبطبيعة الحال هدى الأتربي، ومصطفى أبو سريع، وميرفت أمين، وريهام الشنواني، ومحسن منصور، وجوري بكر. القصة كتبها أيمن سلامة والإخراج كان من يد أحمد شفيق.

أما من جهة أخرى، هدى الأتربي حاليا مشغولة فالتصوير ديال مسلسل جديد سميتو 'سلطان الديب'، لي غادي يكون بطولة أحمد العوضي.

المسلسل ديال 'سلطان الديب' مقرر ليه يكون حاضر بقوة فرمضان 2027، وكيدور فالناصرية فإطار اجتماعي شعبي. أحمد العوضي غادي يلعب دور شاب فقير من عائلة بسيطة، وغادي نشوفو كيفاش غادي يدوز رحلتو وسط بزاف ديال التحديات والصراعات لي غادي تشكل حياتو مع تصاعد الأحداث.

مع أحمد العوضي وهدى الأتربي، كاينين ففريق العمل نجوم آخرين بحال يارا السكري، وسوسن بدر، ومحمود عبدالمغني، وخالد محمود، وحمو المرشدي. القصة كتبها محمود حمدان وأخرجها محمد عبدالسلام. تبارك الله عليها، دابا بالحق غادي نتشوقو نشوفو شنو موجدة لينا فرمضان 2027!