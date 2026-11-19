ترفيه

الفنان المغربي زكرياء الغافولي، غادي يتلاقا مع جمهوره من الجالية المغربية المقيمة تما، في سهرة فنية حماسية.

الغافولي أعلن عن هذا الموعد، والسهرة مرتقبة نهار السبت 21 نونبر 2026، وغادي تكون السهرة ف "L’Espace Lumière" بمدينة إيبيناي سور سين. راه نشر كاع التفاصيل في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، باش يوصل الخبر لكاع العشاق.

هاد الأمسية المغربية بامتياز، غادي تحتفل بالتنوع ديال التراث الموسيقي ديال بلادنا. الغافولي ناوي يخلط بين الأغنية الشعبية "الشعبي" والموسيقى الأمازيغية، ويزيد عليها مجموعة من أشهر الألحان المغربية، باش الأجواء تكون مغربية مائة في المائة. الهدف ديالو هو يجمع الجالية حول الموسيقى والتراث المغربي، ويجيب الفرحة والهوية الموسيقية الوطنية لبرا المغرب.

خبر زوين بزاف، الغافولي أكد بلي التذاكر والحجوزات اللي كانت من قبل مازال صالحة باش تحضروا لهاد السهرة. واش كاين شي أحسن من هادشي باش نعيشو أجواء المغرب في قلب فرنسا؟