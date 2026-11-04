سعيد باي: مشاريع جديدة بالجملة وها علاش السينما كتبقى هي الأولى!

ترفيه

الممثل المغربي سعيد باي معندوش الوقت للراحة هاد الأيام! بارك لينا على مشاريع فنية جديدة كتجمع بين التلفزة والسينما، وبعضها إنتاجات مغربية خالصة وبعضها مشتركة. هادشي كامل كيبين بلي باي ناوي يعزز حضور ديالو بقوة فالساحة الفنية فالأيام الجاية.

من بين الأعمال اللي سالا التصوير ديالها، كاين مسلسل "قانون الحب" اللي خرج للنور تحت إشراف المخرج نبيل بودرقة، وهو من إنتاج القناة الثانية وشركة "كورنر فيلم". وزيد عليها، مزال كيكمل تصوير مسلسل آخر سميتو "البديلة" مع المخرج هشام الجباري، وهاد العمل حتى هو من إنتاج القناة الثانية وشركة "أليان بروديكسيون".

ماشي غير المسلسلات، سعيد باي سالا حتى من تصوير الفيلم السينمائي "أولاد الغول"، لي مخرجو إسماعيل العراقي. هاد الفيلم إنتاج مشترك بين المركز السينمائي المغربي وشركة فرنسية و"قصبة فيلم"، وكيعتبر تجربة سينمائية جديدة كيزيدها للمسار الفني ديالو.

وفاش جا الدور باش يختار بين السينما والتلفزة، سعيد باي أكد بلي السينما هي فين كيلقى راحته الفنية كثر. قال بلي الإنتاج التلفزيوني ولا غالباً كيخضع لمنطق السرعة فصناعة المسلسلات، بينما السينما واخا التحديات ديال الإمكانيات، مزال كتحافظ على القواعد الحقيقية للإنتاج الفني، كلام معقول من عند معلم!

ومع تراكم الخبرة والتقدم فالسن، باي قال بلي النظرة ديالو للمسار المهني ديالو تبدلات. مابقاش باغي يلعب شي شخصية معينة وصافي، ولا دابا كيحلم يخدم فبيئة فنية احترافية، كتجمع أسماء عندها خبرة كبيرة فالإخراج والإنتاج والتشخيص. هادشي كيبين بلي سعيد باي ولا كيعطي الأولوية لجودة المشاريع والناس اللي كيخدم معاهم، ماشي غير الدور اللي كيتعرض عليه. واش حتى نتوما كتتفقو مع سعيد باي فهاذ النقطة؟