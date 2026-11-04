ريفي راجع لينا بـ "أيام مؤذية"!

ترفيه

الفنان المغربي محمد ريفي شوق محبيه لعمل غنائي جديد سماه "أيام مؤذية"، وكيرُوج ليه على حسابو فـإنستغرام.

تقاسم ريفي مقطع فيديو فـحسابو الرسمي فـإنستغرام، بان فيه وهو كيرقص على إيقاعات آخر أغنية ليه "الود حبل انت قطعتو"، وكتب فـالتعليق: "مستعدين للجديد أغنية "أيام مؤذية"".

آخر أغنية ليه، "الود حبل انت قطعتو" المعروفة حتى بـ "قلبي خف"، كان طلقها قبل حوالي 3 أشهر على قناتو فـيوتيوب. الأغنية من كلمات مبارك كمال، ألحان زياد وائل، توزيع خوليو، وإخراج الكليب لعمر زكي.

واش "أيام مؤذية" غاتكون قد الحماس لي دارلينا بيها الريفي؟ ولا شنو بان ليكم؟