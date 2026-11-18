ترفيه

مرة أخرى، الفنانة سعاد خيي كاتأكد لينا علاش هي من ركائز الدراما المغربية. الصراحة، سعاد خيي كتحظى باهتمام متجدد من الجمهور، خصوصا بعد مشاركتها فمسلسل "جرح قديم" لي قدمات فيه أداء تمثيلي مميز.

الدور لي لعبات فيه، كان مركب بزاف وكيطلب شي خدمة خاصة فالأبعاد النفسية والإنسانية ديال الشخصية. سعاد خيي بصمات عليه بالطابع ديالها، وبينات لينا كاع التفاصيل ديال الشخصية بعمق وإقناع، ووهادشي أعطى لحضورها داخل العمل خصوصية لافتة وخلق تفاعل من المشاهدين.

وهاد الأداء الجديد ديالها كيبين لينا بلي سعاد خيي متحكمة مزيان فكاع الأدوات ديالها التمثيلية. كتقدر تبدل بين الحالات الشعورية المختلفة بلا ماتطيح فالتكرار أو الملل، وهادشي لي خلا مسيرتها الفنية فيها تنوع واستمرارية سنين وهي خدامة فهاد المجال.

سعاد خيي ماشي غير كبان لينا فالشاشة وصافي، لا! حتى فالسوشيال ميديا كتحرص باش تشاركنا الأنشطة الفنية ديالها وبعض اللحظات اليومية. هاد التواصل كيبين لينا العفوية والشخصية الحيوية ديالها، وكيقوي العلاقة لي عندها مع الجمهور ديالها.

بصراحة، ملي كنشوفو فنانة بحالها، كنقولو واش باقة كاين شي فنان مغربي كيقدر يحافظ على هاد المستوى ديال التألق الفني فكل مرة؟ شنو بان ليكم نتوما؟