ترفيه

بعد غياب دام شي 10 سنين، الممثلة المغربية لبنى أبيضار رجعات بقوة للسينما من خلال فيلم “أوتيستو”، اللي كيتعرض دابا في القاعات السينمائية المغربية. لبنى غاتجسد دور “مالكة”، الأم ديال طفل كيعاني من اضطراب طيف التوحد.

أبيضار، اللي كانت ضيفة فواحد البودكاست مؤخراً، وصفت المشاركة ديالها فهاد الفيلم بـ “ولادة فنية جديدة”. وقالت بلي طبيعة الشخصية المركبة ديال “مالكة” عطاتها فرصة باش تورّينا جوانب أخرى من قدراتها التمثيلية، وتقدر تعاود تتواصل مع الجمهور المغربي اللي توحشها.

الممثلة هضرت حتى على التجربة ديالها ففرنسا، والتغييرات اللي طراو فالمسيرة الفنية ديالها على مر السنين. وماتنساوش الجدل اللي كان رافق بعض الأعمال ديالها اللي فاتو، وحتى علاقاتها فالوسط الفني وقضايا التحرش فالسينما، هادشي كامل تكلمنا عليه هي.

أبيضار كشفت بلي زهور الفاسي الفهري هي اللي تواصلات معاها واقترحات عليها الدور، وهي وافقت بسرعة بزاف حيتاش حسات بارتباط إنساني كبير مع الشخصية. قالت بلي التجارب الصعيبة اللي دازت منها فحياتها خلاتها قريبة من الحالة الإنسانية ديال “مالكة”، وهادشي هو اللي عاونها تفهم الأبعاد ديال الدور وتستعد باش تجسدو قدام الكاميرا.

أحداث الفيلم كدور على الطفل “آدم”، اللي كيعاني من اضطراب طيف التوحد، والتحديات اللي كتواجه العائلة ديالو فحياتهم اليومية. لبنى أبيضار بينات بلي بعض المشاركين فالعمل عندهم تجارب عائلية قريبة من الموضوع، وهادشي زاد الواقعية فالشخصيات والأداء.

أبيضار أكدت بلي شخصية “مالكة” عطاتها فرصة باش تخرج من الصورة اللي كانت لاصقة فيها عند بزاف ديال الجمهور، وتقدم أداء تمثيلي مختلف كيركز على التفاصيل الإنسانية، وكيتطلب استعداد خاص بعيد على داك “الكليشي” ديال الشخصيات اللي كانت كدير. واش هاد الفيلم غيكون بالفعل نقطة التحول اللي غاتبدل النظرة ديال الجمهور ليها؟