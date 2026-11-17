ترفيه

مع اقتراب رمضان 2027، خريطة الدراما الخليجية بدات كتكشف على وجوه نسائية لي غتكون حاضرة بقوة ومكتفياش بنوع واحد ديال البطولة. هاد العام، غنشوفو نجمات كبار كيتقاسمو الأضواء في أعمال جماعية، وآخرين كيتقدمو بقصص فردية إنسانية ومستوحاة من الواقع، وتايوريونا باللي المراة في الدراما الخليجية ولات كتاخد بلاصتها بجدارة واستحقاق.

البطولات الجماعية دايرة حالة في رمضان 2027

إلهام الفضالة غتكون في قلب واحد من أبرز الأعمال الجماعية، مسلسلها الجديد "خيانة مؤجلة" اللي أعلنت قرب بدء تصويره وشاركاتنا صور التحضيرات من حسابها في إنستغرام. إلهام مراهنة على فريق كيقودو الكاتبة مريم القلاف والمخرج محمد دحام الشمري. لي كيبان لحد الآن هو أن الجانب النسائي غيكون حاضر بقوة، حيث غتشاركها البطولة شيماء علي ومرام البلوشي، بالإضافة لنجوم بحال شهاب جوهر ومحمد الدوسري وحصة النبهان وغرور صفر وفاضل جوهر. هاد الشي كيرجع العمل أقرب لبطولة جماعية فين كتتحرك بزاف ديال الشخصيات النسائية الرئيسية، عوض الاعتماد على نجمة وحدة. الصراحة كنحبو نشوفو هاذ التنوع في القصص!

ومكنساوش مسلسل "الحضانة"، لي كيبان من أكثر الأعمال اللي غيكون فيها عدد كبير من الأسماء النسائية في الخريطة الكويتية. بثينة الرئيسي تشارك في بطولته إلى جانب سعاد علي وهنادي الكندري وليالي دهراب وسارة صلاح وكوثر البلوشي، وماشي غير هوما، كاينين رجالة بحال حسين المهدي وجاسم النبهان ومحمد العلوي. العمل كيتكون من 30 حلقة، كتبو علي الدوحان وخرجو سائد الهواري وإنتاج يوسف الغيث، وباين باللي غتكون فيه الفراجة.

نجومية فردية وقصص كتسحر

نور الغندور راجعة لموسم رمضان بقوة بمسلسلها "الغريبة". نور بنفسها أعلنت على العمل في إنستغرام، وراتنا صور ديالها شادة ملف السيناريو وكتبت "الغريبة.. رمضان 2027". المسلسل فيه 15 حلقة، القصة والسيناريو والحوار كتباتهم نور شيشكلي، والإخراج لإيلي السمعان والإنتاج لجمال سنان عن طريق "Eagle Films". اللي عجبنا هو أن نور كشفت باللي المسلسل غيحمل رسالة إنسانية متعلقة بحقوق المراة، والشخصية لي غاتلعبها جديدة عليها ومستوحاة من قصة حقيقية. حتى المنتج جمال سنان وصف الدور ديالها بأنه من أهم وأقوى الأدوار لي قدماتها في مسيرتها. كيبان لينا غتكون صدمة إيجابية!

ولبنى عبد العزيز غتخوض بدورها بطولة منفردة في مسلسل "الساحرة". القصة مستوحاة من القضية المعروفة إعلاميا باسم "ساحرة القريات" لي وقعات في منطقة الجوف السعودية. العمل غيخرجو مجدي السميري، والكاتب فاروق الشعيبي، والإنتاج لشركة كاليلا. المسلسل غيجمع ما بين التشويق والغموض بأحداث واقعية. لبنى حتى هي أعلنات على المسلسل في حسابها في إنستغرام، بنشر ملصق أولي للعمل، وكنحسو بيها حاطة النجمة على هاد الدور.

من الورقة للشاشة: هيا عبد السلام كتغني التجربة

هيا عبد السلام غتكون حالة خاصة في البطولات النسائية الخليجية لرمضان 2027. هيا مكتفياتش بالوقوف قدام الكاميرا، بل غتجمع بين التأليف والبطولة في مسلسل لي الاسم الأولي ديالو "كابتن ماجد". الإخراج غتولاه لؤلؤة عبد السلام، وغا يشاركها في المشروع فؤاد علي وسماح وأحمد العوضي وهيثم بدر وأحمد بن حسين. هيا أعلنات على وجودها في الموسم بصور مرتبطة بالتحضيرات، وهاد التجربة كتعطيها دور أكبر في تشكيل العالم الدرامي والشخصيات من البداية، ماشي غير كشخصية رئيسية. الاسم الأولي ديال "كابتن ماجد" كيبين لينا شوية ديال اللعب،

قضايا واقعية كتصدم الجمهور: إلهام علي فـ"خاطفة الدمام"

إلهام علي غتختار نوع آخر ديال البطولة النسائية في مسلسلها "خاطفة الدمام". هاد العمل لي مكون من أربع حلقات فقط، مستوحى من قضية واقعية شهيرة. الإخراج ديالو لسعيد الماروق، وداخل في صنف التشويق النفسي والجريمة. هاد التوجه كيخلي إلهام في قلب حكاية قصيرة ومكثفة كتعول على تصاعد الأحداث، عوض الفورمات التقليدي ديال 30 حلقة. سعيد الماروق أكد باللي "خاطفة الدمام" من المشاريع ديالو لرمضان 2027، وهاد الاختيار ديال قضايا حقيقية كيبين لينا بلي الدراما النسائية كتهرب من القصص العادية وكتدخل في عمق قضايا الجريمة والغموض اللي شغلات الراي العام. واش حنا واجدين لهاد الشي؟

شيماء علي: حاضرة بقوة في جوج أعمال مختلفة

شيماء علي ماشي غير غتكون جزء من "خيانة مؤجلة"، بل بدات حتى التصوير ديال مسلسل "الوضع عائلي". هاد العمل اجتماعي كوميدي فيه 30 حلقة، غاتلعب فيه شيماء شخصية "نصرة"، الأخت الوحيدة بين أربعة ديال الخوت. غيشاركها البطولة أحمد الجسمي وأحمد العونان وعبدالله الخضر، وغاتشارك معاهم زينب بهمن بشخصية "جميلة". المسلسل كيتناول قضايا عائلية بحال الزواج والطلاق والعزوف عن الارتباط، ولكن في قالب كوميدي. هاد الشي كيعطي لشيماء مساحة كبيرة تبين فيها مواهبها في عملين مختلفين تماما: دراما مشحونة في الأول وكوميديا عائلية في الثاني. واش غتكون قد التحدي فجوج ديال الأدوار فهاد رمضان؟