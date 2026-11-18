ترفيه

لم يكتف عدد من الفنانين بالوقوف أمام الكاميرا وتقديم الشخصيات اللي كيصاوبها المؤلفون، بل قرروا يدخلوا حتى للعالم ديال التأليف، ويشاركوا في صناعة الأعمال اللي كيلعبوا فيها دور البطولة، سواء بإبداع الفكرة الأصلية، أو بكتابة القصة والسيناريو والحوار كاملين، وهكا كيجمعوا بين الكتابة والأداء التمثيلي في تجربة وحدة.

تجدد هاد الحديث من بعد ما أعلن الفنان كريم فهمي أنه هو اللي ألف ولعب دور البطولة في المسلسل الجديد ديالو اللي سميتو "اعتراف"، اللي غادي يتشاف في رمضان 2027. وزادو كتاشفو حتى التجربة ديال الفنان أحمد حلمي في فيلم "حدوتة"، اللي تقارير صحفية كشفت أنه هو اللي ألفو واستعمل اسم مستعار في التترات ديال الفيلم. هادشي كامل خلى الضوء يتسلط على بزاف ديال النجوم اللي عندهم تجارب سابقة في كتابة أعمالهم وتمثيلها.

كريم فهمي وأحمد حلمي: سوابق "تأليفية" ولا أول مرة؟

كريم فهمي ماشي جديد على هادشي، هو من الأسماء اللي جمعات بين التأليف والتمثيل في بزاف ديال الأفلام. شارك في كتابة أعمال اللي بطولتها كانت ديالو، من بينها أفلام ظهرات بين 2013 و2021. وهاد المرة، غادي ينقل هاد التجربة ديالو للدراما التلفزيونية في مسلسل "اعتراف"، اللي غادي يكون من تأليفو وبطولتو، وغادي يتشاف في رمضان 2027.

أحمد حلمي حتى هو داخل في هاد الموضة، وبفيلم "حدوتة" اللي كيلعب فيه دور البطولة. الفيلم كيشاركوا فيه نجوم بحال أمينة خليل وماجد المصري وخالد الصاوي ورحمة أحمد وشيرين ومحمد عبد العظيم، والمخرج ديالو هو مازن أشرف. أحداث الفيلم كوميدية ومشوقة، كتدور على رجل فقد الذاكرة وما بقاش عاقل فين خبع شي واحد خطفو، وكيضطر يمشي عند أخصائية ديال العلاج بالتنويم المغناطيسي باش تعاونو يرجع اللي نساه.

نجوم آخرين "قلمهم" سباق بالكتابة والإبداع

من أشهر الفنانين اللي دخلوا مجال التأليف والتمثيل في نفس الوقت، كاين النجم تامر حسني، اللي شارك في الأفكار والقصص ديال عدد كبير من أفلامو، بحال سلسلة "عمر وسلمى" بأجزائها الثلاثة وأفلام أخرى. مشاركات تامر حسني في الكتابة كانت متنوعة، من وضع الأفكار إلى صياغة القصص وحتى المشاركة في كتابة السيناريو. أبرز أعمالو في هاد المجال كان فيلم من أفلامو، اللي كتب فيه القصة والسيناريو والحوار كاملين.

الفنان أحمد مكي حتى هو عندو تجارب بزاف في التأليف والتمثيل. شارك في كتابة سيناريو فيلم مع عمر طاهر وأحمد الجندي، وشارك حتى في كتابة فكرة فيلم لعب فيه دور البطولة. وزادت التجربة ديالو للدراما التلفزيونية بمسلسل "الكبير أوي"، اللي شارك في صياغة الفكرة ديالو وكتابة الأجزاء الأولى منو، وكيلعب فيه شخصية الكبير اللي ولات من أشهر الشخصيات الكوميدية في الدراما المصرية.

الثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو حتى هما تعاونوا في كتابة بزاف ديال الأعمال اللي شاركوا في بطولتها، وبدات الحكاية مع فيلم "ورقة شفرة"، ومن بعد داروا أفلام أخرى أخرى. هاد الثلاثي جابو أفكار كوميدية شاركوا في الإبداع ديالها وصياغتها، وكيجسدوا الشخصيات اللي كتبوها. حتى للتلفزيون وصلات التجربة ديالهم بمسلسل "الرجل العناب".

محمد سعد حتى هو خاض تجربة التأليف والتمثيل في عدد من أفلامو، منها فيلم 2010 اللي حط القصة ديالو، بينما كتب نادر صلاح الدين السيناريو والحوار. ودار سعد تجربة أخرى في فيلم 2011 شارك فيه في كتابة السيناريو والحوار، بالإضافة للبطولة، وشاركاتو فيه درة ومحمد لطفي ولطفي لبيب.

واقيلا هاد الموجة الجديدة ديال الفنانين اللي كيكتبوا ويمثلوا في نفس الوقت، بغاو يقولوا لينا "خلي الكرياتيفيتي تدور كاملة في يدينا". ولكن واش هادشي غادي يزيد للإبداع ولا غادي يرجع علينا بعشوائية؟ الأيام بيناتنا!