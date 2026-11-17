ترفيه

محمد شاهين كيتسارى باش يطلق آخر أعمالو الغنائية لي سماها "زعلني" خلال الفترة المقبلة. هاد الأغنية ماشي أي أغنية، حيت كتجمع نخبة ديال أصحاب الشأن فالموسيقى العربية، من لي كيكتب وكيصاوب اللحن حتى لي كيتكلف بالتوزيع. اللحن ديال "زعلني" جاوبت عليه أنامل الملحن الخطير عمرو مصطفى. أما الكلمات، فصاغها الشاعر مصطفى ناصر. والتوزيع الموسيقي، تكلف بيه الموزع شريف مكاوي. وكاين حالة ترقب بين جمهوره من بعد الإعلان على قرب طرحها.

هاد النشاط الفني لي رجع بيه شاهين، ماجاش صدفة، بل هو استثمار للنجاح الكبير لي حققو مؤخرا. نتفكرو كاملين مشاركتو المتميزة فالدورة الـ 34 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. شاهين أحيا حفل طربي فنفس المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري غفير.

فديك الليلة، محمد شاهين قدم باقة متنوعة من الأغاني لي جمعات بين الأصالة والمعاصرة. وأدى روائع كوكب الشرق أم كلثوم وألحان الموسيقار سيد مكاوي، مع مختارات من أشهر أغانيه الخاصة. شاهين بنفسو وصف الوقفة ديالو فوق خشبة مسرح الأوبرا المصرية بـ "وسام على صدره"، وعتبرها محطة فارقة فمسيرتو.

دابا السؤال لي كيتطرح، واش "زعلني" غتكون هي المفتاح باش محمد شاهين يرجع يتصدر المشهد الفني ويخلق ضجة جديدة؟ حنا متأكدين أنو غادي يبهرنا كيما العادة، وما علينا غير ننتظرو ونشوفو شنو مخبي لينا هاد المرة!