ترفيه

واخا كيبانو نجمات سينما العصر الذهبي ديما فالتصالح والسعادة، الأيام هادي كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد تفاصيل واحد الخلاف قديم وطويل مع الفنانة نادية الجندي، اللي دام حوالي 20 عام! تخايلو معايا، 20 عام ديال "الهدرة الزايدة" بين جوج نجمات كبار!

نبيلة عبيد حلات فمها فهاد الموضوع فبرنامج "لمن يهمه الفن" مع الإعلامية أميرة نور على إذاعة "نغم إف إم". قالت بلي كان واحد الشخص قريب ليها هي ونادية، ومات من بعد، هو اللي كان كينقل أخبار مغلوطة وخلق هاد الصداع. المشكل الكبير كان باتهام نبيلة بلي هي اللي كانت ورا سحب فيلم "خمسة باب" من قاعات السينما، وهادشي خلى نبيلة تحس بالضرر نفسيا.

ولكن الحقيقة ديما كتبان! تبين بلي الفنان عادل إمام، فواحد اللقاء تلفزيوني مع الإعلامية هالة سرحان، هو اللي وضح الأمور. قال باللي "خمسة باب" كان أول فيلم كيتسحب بأمر قضائي، ماشي بسباب شي حد. وهادشي نفى مسؤولية نبيلة على الموضوع.

دابا العلاقة بين نبيلة ونادية رجعات صافية، وتا ولات صداقة قوية، وكاين رغبة حتى فالتعاون الفني بيناتهم. شوفو كيفاش كلمة تقدر تخلق مشكل كبير، وكلمة أخرى تقدر تحل كلشي وترجع المياه لمجاريها!

وماشي غير نادية الجندي اللي كانت عندها معاها شي "عافطة". نبيلة عبيد دوزات أزمة حتى مع الفنان حسين فهمي بسبب ترتيب السميات والتصاور فملصق فيلم "قصاقيص العشاق" سنة 2003. قالت بلي حتى تما كانت معلومات غالطة وصلات لحسين بلي هي طلبت شي ترتيب معين. تخايلو معايا، حتى الملصق ديال الفيلم كيقدر يخلق دراما!

من بعد، تواصلات معاه وشرحات ليه الحقيقة، خصوصا أن الخلاف بدا ملي حسين رفض الملصق اللي كان مختلف على النسخة اللي وافقو عليها، حيث بان ليه المساحة ديال صورتو ما كايناش مع مكانتو الفنية. وفالأخير تصالحو فواحد اللقاء على متن طائرة. ولكن، نبيلة عبيد استبعدت الرجوع للإنتاج السينمائي لأنها أنتجت وخسرت. واخا هي معتزة بالأفلام اللي أنتجات، بحال "وسقطت في بحر العسل" و "أرجوك أعطني هذا الدواء".

وضحات بلي كانت كتختار الروايات اللي كتعجبها وكتشري الحقوق ديالها، عاد كتعرضها على المنتجين، وماكانش هدفها الأساسي هو الربح المادي. فاللخر عبرات على الدهشة ديالها من الأجور الخيالية ديال الفنانين دابا، مقارنة بالجيل ديالها اللي كانت أجورهم بين ألف وألفين جنيه في الوقت اللي كانو فالقمة ديال النجاح ديالهم.

بصح، شحال من مرة كيكون سوء تفاهم بسيط هو سبب المشاكل الكبيرة! ياك؟