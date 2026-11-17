ترفيه

الممثل أحمد فلوكس غاب عن ندوة تكريم والده، الفنان فاروق فلوكس، فمهرجان القاهرة السينمائي. الندوة اللي كانت مخصصة للاحتفال بالمسيرة الفنية الكبيرة ديال والدو، غاب عليها أحمد بالمرة.

المهم، لي دارت الواجب و شمرت على دراعها هي الأخت ديالو، المخرجة يسر فلوكس. ما خلاتش الموقف يدوز هاكاك، و افتتحت الندوة بعرض فيلم قصير كيهضر على أهم المحطات فالمسيرة الفنية والإنسانية ديال باها. الفيلم كتبو عمر زهران و الموسيقى ديالو كانت من إبداع عادل حقي، و هادشي كامل بالتعاون مع المركز الثقافي بوزارة الثقافة.