ترفيه

الصناع ديال مسلسل "أبو الدهب" والأبطال ديالو، قرروا يدخلو للماركَة ويشعلوا الكاميرات ابتداءً من الثلاثاء المقبل، حسب ما نُشر يوم الأحد 15 نونبر، باش يصوروا أول المشاهد ديال هاد العمل الدرامي المنتظر.

اه، رمضان 2027 مازال عليه الحال، ولكن راه الوقت كيطير دغيا، وهادشي كيبين لينا بلي هما بصح باغين يحطو شي حاجة مزيانة قبل ما يدخل الشهر الفضيل.

النجمان مصطفى شعبان ونيلي كريم كانوا هاد الأيام فالتحضيرات النهائية للمسلسل، ودايرين خطة تصوير مكثفة باش يلحقو العرض ديالهم في رمضان 2027.

وهاد الزربَة كاملة، واش غادين نشوفو معاها شي إبداع حقيقي، ولا غادي يكون غير مسلسل مزروب باش يشد بلاصتو فالسيزون الدرامي ديال العام الجاي؟ على أي، الشاشة غادي تزهى بهاد الجوج العام الجاي، وكنتسناو بفارغ الصبر نشوفو شنو جابو لينا هاد المرة. شكون فيكم اللي متحمس يشوفهم مجموعين تاني؟