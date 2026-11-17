ترفيه

الفنان عمرو محمد رياض خرج لينا بواحد التصريح داوي فيه على الفنانين اللي حاب يشارك معاهم الشاشة الكبيرة أو الصغيرة. عمرو بين أن حلم كبير عندو يخدم مع الأستاذ يحيى الفخراني في الدراما، أما في السينما، الاختيار ديالو طاح على محمد رمضان.

في اللقاء ديالو في بودكاست «Boom Shoot» اللي تذاع في قناة «صدى البلد» مع المقدمة تقى الجيزاوي، عمرو قال بالحرف: «أنا في الدراما نفسي أشتغل مع أستاذ يحيى الفخراني، هيبقى حلم كبير بالنسبة لي، وفي السينما ممكن أقول أستاذ محمد رمضان».

وزاد كيشرح علاش باغي يخدم مع محمد رمضان، قال عليه راه "نجم كبير بزاف، وكونك تخدم معاه، كيعلي الواحد 180 درجة". عمرو أكد أن الناس كلها كتحب محمد رمضان والأعمال ديالو دايما ناجحة، وشاف فيه "ممثل كبير بزاف ممكن نستافد منو". بصراحة، شكون فينا ما كيحلمش يكون مع نجم بحال هكا؟.

بخصوص الانتقادات اللي كيتعرض ليها محمد رمضان، عمرو محمد رياض كان عندو رأي واضح: "هادي غير ضريبة الشهرة". شرح أن النقد والهجوم جزء طبيعي من كونك نجم، والسوشيال ميديا هي اللي "كتبالغ الأمور بزاف المرات".

عمرو أكد باللي الموهبة هي اللي كتحكم، وما كاينش اللي يختلف على الموهبة ديال محمد رمضان. وتمنى يكون عندهم عمل فني قريب. ومن غير رمضان، كيحلم يخدم مع الفنان ياسر جلال اللي كيشوفو شرف كبير ليه، حيت ديما كيبغي يخدم مع نجوم عندهم خبرة وبصمة خاصة في الساحة الفنية.

وفي الأخير، عبر عمرو محمد رياض على الإعجاب ديالو بالفيلم الأخير ديال محمد رمضان "أسد". قال باللي الفيلم "كان مختلف بزاف بزاف بزاف، والتيمة ديالو ما داروهاش بزاف من قبل"، وحتى هو جاتو "غيرة فنية" وهو كيشوفو. واضح أن الشاب طموح وباغي يحقق أحلامو الفنية بسرعة، وراه حتى حنا كنتمنو ليه كل خير. دابا شنو بان ليكم؟ واش هاد الأحلام ديالو غادي تحقق فهاد "رمضان الجاي على طول" ولا غنتسناو شوية؟