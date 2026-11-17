ترفيه

واخا كُنتو كتحسبو بلي مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بعيد على الأجواء الفنية هو دابا كشف لينا واحد التفاصيل الجديدة. منصور قال باللي وصلاتو رسالة شكر من الفنان حسين فهمي، لي هو رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك من بعد ما كان مرتضى منصور نشر منشور كيشكر فيه المهرجان.

منشور منصور القديم كان كيأكد على التنظيم المميز ديال المهرجان والطابع ديالو، وكيعتابرو نموذج للمهرجانات الفنية لي كتحاول تجمع بين الإبداع الحقيقي والقضايا الإنسانية لي كيهمو الناس. وهادشي بالذات هو لي خلى حسين فهمي يشكر منصور ويأكد ليه باللي المنشور ديالو لقا متابعة كبيرة من الجمهور،

رسالة شكر ومهرجان "مْزَيّن"

مرتضى منصور ما حبسش غير عند تلقي رسالة الشكر، بل زاد عليها وهضر فواحد المنشور جديد على صفحته الخاصة بفيسبوك. المنشور كان فيه بزاف ديال الشكر والتقدير لحسين فهمي، لي وصفو مرتضى منصور بالفنان المثقف والمحترم. وكيما عرفنا، هاد المهرجان كيتنظم من طرف الدولة المصرية، وكيستقبل فكل مرة فنانين وصناع سينما من مختلف دول العالم.

منصور شدد على أن المهرجان كيقدم مساحة للإبداع الحقيقي، من خلال عرض أفلام عندها رسائل إنسانية مهمة، وكتناقش قضايا مجتمعية حساسة بحال التسامح، ورفض العنف ضد المرأة، وحماية الأطفال من التشرد، وهادشي لي كيعطيه قيمة كبيرة من وجهة نظره.

مقارنات وإطلالات "ماشي هي هاديك"

مرتضى منصور مافلتش الفرصة باش يدخل للمقارنات بين المهرجانات السينمائية. هو شاف باللي مهرجان القاهرة والإسكندرية كيقدمو صورة مختلفة على الفعاليات لي أثارت انتقادات بسبب بعض المظاهر المصاحبة لها. وضح منصور باللي الانتقاد ديالو ماعندوش علاقة بالفن أو حرية الإبداع، لكن الهدف ديالو هو المبالغة فالملابس والإطلالات غير اللائقة، أو الإساءة إلى المجتمع المصري.

و باش يوضح الصورة مزيان، قال بلي دوك الانتقادات لي دار قبل، ماكيعنيش بلي هو ضد الفن ولا عدو للحرية. بالعكس، هو كيقدر بزاف الأعمال الفنية لي عندها قيمة ورسالة قوية، ولي كتعطي صورة حضارية على المجتمع ديالنا، بلا ما تدير شي جدل بسباب تصرفات أو مظاهر خلال الفعاليات الفنية.

الرد على الجدل: "ماشي من الضياف"

إشادة مرتضى منصور بالمهرجان جات من بعد ما تبع الفعاليات ديالو، وشاف فيها واحد المستوى ديال التنظيم والرقي لي يستاهل الثناء، على حسب ما وصف هو. وشدد على أن احترام قيم المجتمع ديالنا ماخاصوش يتعارض مع دعم الفن والثقافة. هاد الهضرة ديال منصور جات فالسياق ديال الرد على داكشي لي تروّج بخصوص ظهور بعض البنات بملابس لي وصفها بغير مناسبة خلال فعاليات المهرجان.

منصور زعم باللي التصاور لي تداولو، على حسب الرواية ديالو، كانت كتخص غير “بنتين أو أكثر” لي ماكانوش أصلاً من المدعوات بشكل رسمي. وزاد عليها باللي دوك البنات ظهرو بهادوك الإطلالات غير باش يجلبو الانتباه ويحقو الشهرة، وأكد أن هادشي ماكيعبرش على الطبيعة ديال المهرجان ولا المستوى ديال التنظيم ديالو، وما خاصوش يخبي الجوانب الفنية والثقافية لي كيقدمها المهرجان.

ختاما، مرتضى منصور أكد أن الموقف ديالو قائم على التفريق بين دعم الفن والسينما كشكل من أشكال الإبداع والتعبير، وبين رفض بعض المظاهر لي كيشوفها ماشي مناسبة مع المجتمع المصري. إذن، الشكر ديالو لمهرجان القاهرة ورئيسو حسين فهمي كان بسباب الطابع الحضاري للحدث. واش بصح كاين شي خط أحمر فالفن لي ماخاصوش يتْخطى؟ ولا كل واحد وحريتو؟