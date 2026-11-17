ترفيه

“الصور الشخصية لمريم”، المسلسل الجديد اللي كلشي كيتسناه للفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، بدا كيدخل فالجدال قبل ما يتشاف كاع! هيئة الرقابة على المصنفات الفنية طلبت من صناع العمل يديرو تعديلات على “الخطوط الرئيسية” فالقصة، وهادشي قبل ما يتلفز فرمضان 2027.

العمل كيتجمع فيه ريهام عبدالغفور مع الكاتبة المبدعة مريم نعوم والمخرجة مريم الباجوري، وكيفما قلنا، القصة كاينة فإطار اجتماعي تشويقي.

ريهام عبدالغفور راه ماشي غي لي جات، حققت نجاحاً كبيراً رمضان الماضي بمسلسلها “حكاية نرجس” اللي كان من كتابة عمار صبري وإخراج سامح علاء. القصة كانت على “نرجس” لي الظروف والمجتمع دفعوها تكذب وتدير شي جرائم باش تخلق أسرة وهمية، وداكشي جاب ليها مصير مأساوي.

وزيد عليها، ريهام عبدالغفور كان عندها فيلم “برشامة” اللي تفرجنا فيه أخيراً، واللي كان من إخراج خالد دياب. هاد الفيلم كان كوميديا ساخرة على أجواء امتحانات الباكالوريا (الثانوية العامة) والتخربيق لي كيطرا فيها، خصوصاً الغش الجماعي وتضارب المصالح بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.

دابا خاصنا غير نصبرو حتى لرمضان 2027 ونشوفو واش التعديلات غتزيد الحلاوة للقصة ولا غتحيد منها الروح. شنو بان ليكم؟