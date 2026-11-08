ريتال عبد العزيز: منى زكي مدرسة وقدوتي، والانتقادات؟! علاش هادشي كامل؟

ترفيه

الفنانة ريتال عبد العزيز، لي باينة عليها متحمسة لمستقبلها الفني، صرحات مؤخراً شكون هي الفنانة لي كاتشوفها قدوة ومدرسة ليها. وبلا تردد، اختارت منى زكي، وقالت بالحرف: "منى زكي طبعا بحسها أنها مدرسة وحقيقي هي قدوتي ونفسي لما أكبر نبقى بحالها".

ريتال زادت أكدات حبها لتمثيل منى زكي وطريقتها وأداءها، وعبرات على استغرابها من الانتقادات لي كاتعرض ليها النجمة المصرية الكبيرة، وشافت أن منى زكي المفروض ما تتعرض لأي انتقاد.

وبالنسبة للأحلام الفنية ديالها، ريتال حطات واحد "ويش ليست" زوينة ديال الممثلين لي كاتمنى تخدم معاهم. باغا تمثل مع عصام عمر وطه الدسوقي وهنا الزاهد وأحمد مالك. وشرحات أن معيارها لاختيار الأدوار هو الرسالة لي غاتقدمها وغاتفيد المشاهد، وقالت أنها كترفض شي أدوار حيت ماكاتكونش حاسة بيها. باينة عليها بنت معقولة وكاتخدم بالقلب.

وعلى سيرة النجاحات، ريتال عبد العزيز تكرمات مؤخراً في النسخة الـ 13 من مهرجان الشارقة الدولي لسينما الأطفال والشباب، وفازت بجائزة الشباب على أعمالها الفنية. وزيدون، كاتشارك دابا كعضوة في لجنة التحكيم الواعدين في فئة الأفلام لي كايديروهم الأطفال واليافعين. شي حاجة لي كاتورينا أنها موهبة صاعدة بامتياز!

واش حتى نتوما كتشوفو أن منى زكي خاصها تسلم من كل انتقاد؟