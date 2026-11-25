ترفيه

الفنانة روجينا، لي كلنا كنعرفوها بأدوارها القوية والمثيرة للجدل، ومرات نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، بارطاجات معانا مؤخرا كواليس حياتها لي كانت عامرة بالتضحيات والتحديات الصعيبة. هاد الشي كامل رغم النجاحات لي حققتها في مسارها الفني، واللي ما جاوهاش ساهلين كيف ما كيتخيل البعض.

روجينا، الوجه لي عندو بلاصتو في الساحة الفنية المصرية والعربية، عندها قصة مختلفة ورا الشاشة، قصة فيها صراعات شخصية ومهنية خلات بصمتها عليها.

يا أنا يا التمثيل: حرب الأب والابنة

روجينا حلات قلبها وعاودات على الأزمة لي كانت عندها مع والدها لسنوات طويلة. المشكل كان هو الرغبة ديالها باش تدخل عالم التمثيل، وهاد الشي كان مرفوض من عندو، حتى وضعها أمام اختيار صعب بينه وبين حلمها الفني.

الأزمة تزادت تعقيدًا من بعد ما سافر والدها لإيطاليا، ومن تما العلاقة بيناتهم تقطعات سنين طويلة. هاد القطيعة خلات أثر كبير في حياتها،

رغم هاد الشي كامل، روجينا كأكد أنها ما ندماتش نهار على اختيارها للتمثيل والتشبث بالحلم ديالها. حتى لو كان الثمن هو خسارة العلاقة مع أقرب الناس ليها. وقالت إنها سعيدة بكل قرار أخدته، حتى لو خسرت فيه ناس، ومش أي ناس، أبوها.

الزواج لي "عرقل" المسار المهني

قصة روجينا ما وقفاتش عند هاد الحد، بل كشفت على فترة صعيبة أخرى دوزاتها في مسارها الفني، لي غابت فيها على الشاشة أربع سنين. السبب؟ الزواج ديالها من الفنان أشرف زكي.

بزاف كانو كيعتقدو أن زواجها من نقيب المهن التمثيلية غادي يحل ليها بيبان الفرص كاملة، ولكن العكس هو لي وقع! روجينا كأكد أن هاد الزواج "عرقل" مسيرتها الفنية، ومنعها من الحصول على أدوار فنية خلال هاديك الفترة الطويلة. ياكما كيكون الوضع معقد أكثر ملي كيتخيل لينا؟

الفنانة تطرقت حتى للانتقادات لي كانت كتربط نجاحها الفني بالزواج ديالها من أشرف زكي. وشددات أن هاد الزواج ما سهلش ليها الطريق في الوسط الفني، بل واجهت بسببه تحديات كبيرة باش تثبت الموهبة ديالها بعيدا عن منصب راجلها. يعني ما جاتش ليها على طبق من ذهب كيفما كيكولو.

وفي نفس السياق، نفت روجينا أنها دخلات في أي خلافات أو عداوات مع زملائها في الوسط الفني، وقالت باللي عمرها ما كانت طرف في صراعات مع شي فنان، وخا الصعوبات لي دوزاتها في المسار ديالها.

ماشي نادمة على حتى قرار

رغم كل هاد التحديات لي دوزاتها، روجينا باقا كتحتارم العلاقة ديالها مع راجلها. وصفت راسها بـ"امرأة في ظل رجل"، كتعبير على الاعتزاز ديالها بكونها مرات أشرف زكي، والتقدير ديالها للدعم لي كيقدمو ليها ولبناتهم.

أكدات روجينا على اعتزازها بأسرتها وبالعلاقة ديالها مع راجلها، واخا المشاكل المهنية لي واجهاتها في سنوات زواجهم. هاد التصريحات حلات لينا نافذة على جانب آخر من حياتها الشخصية، بعيد على الأدوار لي كتقدمها لينا في التلفزة.

ونتوما، واش كتشوفو بلي التضحية بالعائلة على ود الحلم الفني قرار صحيح؟