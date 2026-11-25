ترفيه

الفنان ديالنا، غاني قباج، دخل لسوق التشويق بقوة للموسم الحادي عشر من برنامج 'ستانداب'، لي كيكتاشف المواهب الكوميدية الجديدة. غاني ما ضيعش الوقت وبارطاجا فيديو فنستغرام من كواليس التصوير، وزاد عليه تعليق كيشوق: "الموسم 11 من ستانداب قريباً، لمحة من التحضيرات". هادشي كيعني أننا قريب نتفرجو على موجة جديدة ديال الضحك على القناة الأولى.

غاني قباج ماشي جديد على مهمة التقديم. هو لي كان قدّم البرنامج فالموسم لي فات، وكان الكوميدي رشيد رفيق معاه فالموسم العاشر وأنيطت به مهمة تقديم المشاركين.

لكن الخبر لي بصح غايدير ضجة وممكن يقلب الموازين هو التغيير لي طرا فـ'لجنة التحكيم'. الفنان طاليس مابقاش فهاد الموسم، وبلاصتو جات للفنان عادل أبا تراب. بصراحة، واش هاد التبدال غايكون هو لي خاص البرنامج باش يوصل لشي نيفو آخر؟ فدوى الطالب وباسو باقين شادين بلاصتهم فمهمة التحكيم، كيفما كانو العام لي فات، يعني غيكون شوية ديال الاستقرار.

غياب طاليس واش غاياثر على نكهة البرنامج الكوميدية؟ وواش عادل أبا تراب غايلقا بلاصتو بسهولة وسط هاد اللجنة؟ شنو كيبان ليكم فهاد التغييرات؟