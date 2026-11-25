ترفيه

نسرين الراضي، الممثلة لي مكاينش لي مايعرفهاش، هضرات على مشاركتها ففيلم "أرض التوت" لي مخرجاه ليلى المراكشي. قالت باللي هادي كانت تجربة مختلفة واستثنائية فالمسيرة الفنية ديالها، حيت لعبات شخصية ماشي بحال الأدوار لي موالفين نشوفوها فيها. هاد الهضرة قالتها الراضي فتصريح على هامش حضورها النسخة الـ23 من مهرجان الفيلم بمراكش.

الراضي وضحت باللي الشخصية لي شافت فيها الجمهور فـ"أرض التوت" كانت ثمرة اشتغال مشترك بينها وبين المخرجة ليلى المراكشي. الشخصية تبنات على أحداث ووقائع حقيقية، وحتى من بعد لقاءات مباشرة دارتها نسرين مع العاملات فالحقول ديال الفريز. الهدف كان باين: تقرب مزيان من تفاصيل حياتهم وتفهم الظروف لي كيخدمو فيها.

الممثلة أكدات باللي الدور لي دارت فيه بعد إنساني كبير ومن جهة أخرى نضالي، حيت كتمثل مراة قوية كدافع على العاملات وعلى حقوقهم، ومكتخافش تواجه أي صعوبة باش صوتهم يوصل. صراحة، هاد الاحتكاك لي كان بينها وبين نساء الحقول خلاها تعرف تجاربهم من قرب، وتستافد من الصمود والقوة لي فيهم قدام قسوة الواقع. هاد اللقاءات بصراحة بقات لاصقة فيها وخلات أثر كبير، تعلمات منهم قوة الشخصية والعزيمة لي عاونوها باش تفهم الدور وتلعبو بطريقة مختلفة تماما على لي موالفة، خصوصا أن الشخصية هادي طلبت منها تبعد على داكشي لي عودات عليه الجمهور.

ومنين سولناها على السر ديال بقائها ديما حاضرة وناجحة فالساحة الفنية، الراضي ربطات كلشي بالاختيارات الفنية ديالها. قالت باللي كيهمها النوع ديال الأدوار لي كتوافق عليها، وكيفاش كتختار المخرجين لي كتخدم معاهم. بالنسبة ليها، هاد الاختيارات هما العمود الفقري باش أي فنان يبني التجربة ديالو ويطور المسار ديالو.

نسرين الراضي مكانتش فمهرجان الفيلم بمراكش غير على ود "أرض التوت". كانت حاضرة بالنظر إلى مشاركتها فـ ثلاثة ديال الأعمال سينمائية فالتشكيلة الرسمية ديال المهرجان. كاين "أرض التوت" ديال ليلى المراكشي، "أمواج الصمت" ديال فرزاد سامسامي، وأخيرا "ورود مراكش" ديال الإيطالية جينيفرا إلكان. تبارك الله عليها، دايرة حالة!