ترفيه

الفنان ديالنا، منصور بدري، مابقاش ساكت وطلع يهضر على كأس أفريقيا للأمم اللي نظمها المغرب، وواضح كان مبهر بزاف! فتصريحاته لـ"كشـ24"، قال بلي هاد الفعاليات اللي استضافاتها بلادنا، خلات كلشي يوقف ليها تصفيقة حارة. ماشي غير من التنظيم اللي كان ناضي بزاف، ولكن حيت ورينا للعالم كامل بلي المغرب قادر يدير العجب العجاب وينظم تظاهرات كبار وفالمستوى. بصراحة، شي حاجة ترفع الراس!

منصور بدري مافلتش الفرصة باش يدوي على الأسود ديالنا حيت، الصراحة، يستاهلو كل خير. شكر الأداء ديال الفريق الوطني المغربي وقال بلي المغرب يحتل المرتبة عالميا. وبالنسبة لـ"الكان" ديال 2025، واخا القرار ديال محكمة الطاس المنتظر نهار التلاتاء 24 نونبر، المنصور جابها من اللخر: المغرب هو الفائز الحقيقي بهاد النسخة، بلا منازع.

ودعا في الأخير إلى الاستمرار في مساندة الفريق الوطني.