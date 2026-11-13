نسرين الراضي كتشعل السجادة الحمراء فالقاهرة بالقفطان المغربي الأصيل!

ترفيه

الفنانة المغربية نسرين الراضي دارت البوز بإطلالة مغربية خالصة على السجادة الحمراء فالقاهرة. ماكانش هاد الاختيار مجرد أناقة عادية، بل كان رسالة واضحة ديال الافتخار بالصناعة التقليدية المغربية اللي كلنا كنعزوها.

نسرين ظهرات بقفطان أسود مخملي كلو طرز دقيق وراقي، وصمماتو المبدعة زينب الغزالي اللي بينات فيه إبداع الأيادي المغربية الأصيلة. الإطلالة ما وقفاتش هنا، تكمّلات بـ"المضمدة" وأقراط مختارة بعناية، باش مزجات بين الفخامة ديال اللباس التراثي واللمسة العصرية اللي كنبغيوها كاملين.

الفنانة عبرات على الفخر ديالها بهاد الاختيار من خلال تدوينة فـ"إنستغرام"، وصفت فيها القفطان بأنه تحفة فنية كتجسد التراث وإبداع الأيادي المغربية. وزادت شكرات الفريق اللي سهر على اللوك ديالها طول أيام المهرجان، وبالأخص منسقة المظهر "themcontinuumbyjissa" على خدمتها اللي أبرزات حضورها فالحدث السينمائي.

بصراحة، إطلالة كتحمر الوجه وكتزيد تبين القيمة ديال قفطاننا. شنو رأيكم فهاد اللوك اللي هز الراية المغربية عاليا؟