حمزة العيلي بان في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 47

ترفيه

حمزة العيلي، بان دابا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة السابعة والأربعين ديالو. المهرجان الكبير مبرع في دار الأوبرا المصرية، وتحت القيادة ديال النجم الكبير حسين فهمي.

وهاد المهرجان ماشي لعب الدراري الصغار، راه من بين أقدم وأعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا كاملة. تخيلو، هو الوحيد في المنطقة اللي عندو تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) اللي كاين في باريس. يعني ماشي أي مهرجان تيعطيو هاد التصنيف، هادي بوحدها كافية باش نقولو بلي راه حاجة كبييييرة وتتحسَب. باينة الأضواء غاتكون مسلطة عليه.

الحفل ديال اليوم باين غايكون عامر بالنجوم والوجوه المعروفة من عالم الفن والإعلام والصحافة، كلشي باغي يشوف ويسجل هاد اللحظات.

المهم، العين عليه تشوف شنو غايدير فهاد الحدث الكبير، واش غايكون نجم السهرة بصح؟