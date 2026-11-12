مراد مكرم كيدافع على محمد صلاح: "روحوا اتعالجوا"

ترفيه

الفنان المصري اللي كنعرفوه كاملين، مراد مكرم، ما سكتش على موجة الانتقادات الكبيرة اللي طاحت على راس النجم العالمي محمد صلاح مؤخرًا. مكرم خرج بمساندة قوية لصلاح، وبين بوضوح باللي الإنجازات ديالو اللي حققها فالمسار الكروي ديالو تستاهل كل تقدير وخص الناس تعرف قيمتها.

باش يوصل الميساج ديالو، مراد مكرم بارطاجا منشور فالصفحة الرسمية ديالو على فيسبوك، فين استعرض بزاف دالمحطات المهمة فتاريخ الكورة المصرية. بدا كيقارن إنجازات صلاح باللي داروه أجيال الكورة المصرية اللي فاتوه، وقال بالحرف باللي اللاعبين ديال منتخب مصر من عام 2010 ما قدرو يحققوا حتى لقب واحد فكأس الأمم الأفريقية. واش هادشي ماشي دليل كافي؟

وزاد مكرم كمل الهضرة ديالو، وذكّر الجمهور باللي النجوم ديال الأجيال اللي كانت كتلعب ف 2006 و 2008 و 2010، ما قدروش يتأهلوا لكأس العالم. هاد المقارنة البينة كانت إشارة واضحة من مكرم على ضرورة تقدير كل مجهود داروه محمد صلاح لكرة بلادو،

من جهة أخرى، مكرم فكر المنتقدين بمسيرة صلاح الاحترافية اللي كتحمق. قال باللي الكابتن ديال المنتخب المصري خاض تجربة احترافية فواحد من أصعب الدوريات فالعالم، وراه قدر يجمع الأغلبية الساحقة دالألقاب الممكنة فيه، باستثناء الكرة الذهبية اللي هي حلم أي لاعب.

وزاد على هادشي، أكد مكرم باللي صلاح راه وصل بمنتخب مصر لكأس العالم جوج ديال المرات، وكاين أمل كبير باش يوصل معاهم للمرة الثالثة. وفوق هادشي كامل، راه قرّب بزاف باش يولي الهداف التاريخي للمنتخب المصري، حيت ما بقا ليه غير جوج أهداف باش يحقق هاد الإنجاز الكبير اللي غادي يبقى محفور فالتاريخ.

وفالختام ديال هاد الهضرة القاصحة، مراد مكرم وجه رسالة حادة وباينة لهاد المنتقدين، وقال ليهم بالواضح والعلالي: "لسه شايفين إن صلاح ماعملش حاجة لمنتخب بلده؟ روحوا اتعالجوا". وهاد الجملة الاخيرة كانت بمثابة ضربة قاضية لكل واحد كينقص من قيمة هاد اللاعب اللي شرف الكورة العربية فالعالم. واش نيت كاين شي واحد باقي عندو الشك فهادشي كامل؟