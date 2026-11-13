نجوم مصر غادي يشعلوا نوفمبر 2026!

ترفيه

شهر نوفمبر 2026 باين عليه غادي يكون عامر بزاف بالنشاط الغنائي، وهادشي كيعني لينا حفلات وموسيقى فالجو! بزاف ديال المطربين المصريين كيستعدو باش يديرو عروض حية، سواء فمصر ولا برا. الأماكن ديال هاد الحفلات متنوعة، من المسارح الكبار حتى للمهرجانات الموسيقية لي كترد الروح.

القائمة ديال النجوم لي غادي يشاركوا فهاذ النشاط الغنائي فيها أسماء جماهيرية لي الجمهور كيتسنى يشوفها بفارغ الصبر خلال الأيام المقبلة. غادي يكونو حاضرين: أحمد سعد، تامر عاشور، توليت، أنغام ومدحت صالح. بصراحة، نوفمبر 2026 غادي يكون شهر واعر بزاف بهاد التشكيلة ديال الفنانين. واش مستعدين لهاد الجو الفني اللي جاي؟