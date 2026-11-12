المهن التمثيلية تستبعد بيج ياسمين من «نجم الموسم»

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صافي، السينيما ماشي يوتيوب! هادشي لي قالت نقابة المهن التمثيلية في مصر، لي استبعدت البلوغر ولاعبة كمال الأجسام المعروفة بـ«بيج ياسمين» من مسلسل «نجم الموسم» لي غيتعرض في رمضان 2027. النقيب، الدكتور أشرف زكي، أكد أنهم كيرفضوا مشاركة صناع المحتوى في الأعمال الدرامية إلا إذا التزموا بضوابط مهنة التمثيل.

القرار جا بعدما كانت بيج ياسمين أعلنت عن انضمامها للمسلسل لي فيه الفنان أحمد فهمي في البطولة. هادشي رجع الجدل القديم حول الشركات لي كتعول على البلوغرز ومشاهير السوشيال ميديا عوض الممثلين الحقيقيين.

الفنانة لقاء سويدان حتى هي كانت وجَّهت انتقادات للنقابة بخصوص مشاركة ناس ما مسجلينش في اللوائح ديالها، بلا تصاريح. أشرف زكي أكد أن النقابة متشبثة بالقواعد المنظمة للمهنة، يعني ما كاينش الزعلوك.

بيج ياسمين كانت أعلنت دخولها مجال التمثيل عبر المسلسل، ونشرت صوراً ومقطع فيديو من توقيع العقود في حسابها على فيسبوك، وقالت إنها تستعد لتقديم دور تتوقع أن يعجب الجمهور بجميع الفئات.

المسلسل «نجم الموسم» لي فيه 15 حلقة وكيدور في إطار كوميدي، مازال كيوجدوا ليه. غيشوف الجمهور فيه أحمد فهمي وياسمين رئيس وأحمد رمزي وبيومي فؤاد. هاد العمل من تأليف ورشة كتابة Exi لي تابعة لأحمد فهمي، والإخراج لحسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.

واش هاد القرار غادي يبرد الشوهة لي كيتسببو فيها بعض المؤثرين لي كيشوفوا التمثيل غير لعبة؟