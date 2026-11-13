أحمد خالد صالح يلبس سلومة الأستاذ فمسلسل "ميس هناء".. أسماء جلال بطولتها الأولى المطلقة في رمضان 2027!

ترفيه

أسماء جلال صافي وقعات على بطولة مسلسل جديد سميتو "ميس هناء"، وهادي أول مرة غتكون فيها بطلة مطلقة في شي عمل تلفزيوني. المسلسل ناويين يعرضوه في رمضان 2027، من تأليف إياد صالح وإنتاج طارق الجنايني.

الخبر اللي وصلناه هو أن أحمد خالد صالح غيشخص دور أستاذ ضمن الأحداث ديال هاد المسلسل اللي قريب يبدا التصوير ديالو. يعني نشوفو أحمد خالد صالح واقف قدام السبورة، نتمنو مايكونش أستاذ ديال الفلسفة باش مايصدعناش.

مسلسل "ميس هناء" فيه بزاف ديال الوجوه المعروفة منهم أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سارة عبد الرحمن، فيدرا، سما إبراهيم، أحمد رضوان، ودونا إمام. المسلسل فيه خمسة عشر حلقة وغيكون في إطار اجتماعي عائلي كوميدي. هادي أول تجربة إخراجية لسلمى الكاشف في الدراما التلفزيونية، يعني عينكم ميزانكم.

أسماء جلال مشغولة حتى هي في تصوير فيلم سميتو "الفيل عالدرفيل" مع أحمد فهمي، وهذا فيلم كوميدي آخر. والسيناريو ديالو كتبو شريف الليثي والإخراج لأحمد عبد الوهاب.

مؤخرا، أسماء جلال كانت حتى في موسم الرياض بمسرحية "أنا مش عارفني" مع عمرو يوسف وبيومي فؤاد ونجوم آخرين. وآخر ظهور ليها في السينما كان في فيلم "إن غاب القط" الكوميدي الاجتماعي، وشاركات حتى في فيلم "السلم والثعبان 2" اللي تعرض مؤخرا على منصة "يانغو بلاي" وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة.

يعني أسماء جلال دايرة الروينة في الساحة الفنية، ومسلسل "ميس هناء" بالذات عليه العين. واش غتكون "ميس هناء" هي اللي غتضرب الطّيافر في رمضان 2027؟ الأيام بيناتنا.