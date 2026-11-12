الفنان محمد شاهين: النجاح ديال 'طالع نازل' جاب ليه 'الخلعة'!

ترفيه

الفنان محمد شاهين، أعرب على تخوف وحيرة كبيييرة من بعد النجاح لي حققو الدور ديالو فمسلسل "طالع نازل". ماشي ساهل تكون نجاح بهاد القوة ويولي الاختيار ديال الأعمال لي جايين عندك بحال شي اختبار صعيب.

شاهين وضح فبرنامج "الحكاية" أن هاد التجربة حطات على كتافو مسؤولية كبيييرة، وخلات الخطوة ديال اختيار الأدوار لي جايين صعيبة ودقيقة كثر من أي وقت فات. طبيعة الشخصية لي لعبها فالمسلسل، ولي كانت معقدة بزاف، خلاتو يطمح يدير شي أداء لي يحافظ على نفس النيفو الفني لي وصل ليه.

الخوف ديالو، كيف قال، جاي من حرصو على الثقة ديال الجمهور، ومابغاش يطيح فالتكرار فالمحطات الفنية لي جاية. المهم، حتى النجاح كيجيب معاه 'الخلعة' ديالو! دبا واش الجمهور خاصو يزيد عليه الضغط ولا يفهمو؟