«أبرك من لبس البدلة»... أحمد العوضي ومحمد رمضان مشعّلينها بـ«توزيع اللحمة»!

ترفيه

الفَنّانان أحمد العوضي ومحمد رمضان دخلا في «مناوشات» جديدة على السوشيال ميديا، والسبب هاد المرة هو «توزيع اللحمة».

بدات القصة منين احتفل محمد رمضان بنجاح الأغنية الجديدة ديالو «لو أنت ناوي أنا عشماوي» اللي دارها مع المطرب بيسي سيجنال. كتب رمضان في حسابو الرسمي على «فيسبوك» : «ما شاء الله تراك (لو أنت ناوي أنا عشماوي ) بيجري دلوقتي ع التريند من غير ما أوزع لحمة.. اكتفينا فقط بتوزيع الأغنية التراك عمل كده؟! أمال مسلسل عشماوي نفسه هيعمل إيه؟!».

غير شاف أحمد العوضي هاد التّعليق، ما فاتاتوش الفرصة باش يدخل على الخط بطريقتو الخاصة. كتب العوضي حتا هو على حسابو في «فيسبوك»: «أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة يا بلبل العرب». تعليق العوضي كان ساخر، وجاء على خلفية تلميح رمضان لـ«توزيع اللحوم»، وخلا المتتبعين ديال النجمين يتفاعلو.

أغنية «لو أنت ناوي أنا عشماوي» كان محمد رمضان أطلقها مساء الأربعاء 12 نونبر 2026، وكانت متوفرة على «يوتيوب» والمنصات الموسيقية كاملة. الأغنية هي ديو مع بيسي سيجنال، ومبنية على إيقاع سريع وكلمات شعبية اللي كتمشي مع الستايل ديال رمضان. فيها تبادل للجمل الغنائية القصيرة اللي فيها تحدي ومقارنة، حتى كتوصل للجملة الرئيسية «لو أنت ناوي أنا عشماوي»، ومعاها تكرار كلمة «روح» في أكثر من مقطع.