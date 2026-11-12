فنانين المغرب في تيك توك: واش الهدايا الرقمية كتستاهل هاد الصداع؟

ترفيه

كيبان أن بزاف د الفنانين المغاربة، منين بداو كيبانو في اللايفات ديال تيك توك، جابو عليهم انتقادات ديال المتتبعين. بزاف د الناس قالو بلي هاد 'الجولات' لي الهدف منها هو جمع الفلوس، ما كتماشاش مع الصورة والمكانة لي راكموها هاد الفنانين في التلفزة وخشبة المسرح.

الممثلة نرجس الحلاق ما سلمتش من هادشي. الانتقادات لي طالتها في الفترة الأخيرة، وصلت لدرجة أنها بكات في واحد اللايف ديالها، متأثرة بالتعليقات السلبية لي وصلاتها. ولكن من بعد، جات تدوينة ديالها في إنستغرام، أكدات فيها بلي غتكمل في لايفات تيك توك وهي حرة تختار فين تبان.

الحلاق وضّحات في التدوينة ديالها أنها عاودت النظر في موقفها من البث المباشر على تيك توك، وقالت بلي عندها الحق تختار المنصات لي كترتاح ليها باش تواصل مع جمهورها، مادام كتحترم حقوق الناس الآخرين.

وقبل من هادشي، حتى الممثلة زهور السليماني كانت دارت البوز منين بانت في اللايفات ديال تيك توك، خصوصا فاش دخلات في جولات مع الفنانة خديجة عدلي والممثل حسن ميكيات. شي وحدين فسرو هاد التوجه ديال الفنانين لمنصات التواصل الاجتماعي بقلة الفرص في الأعمال الفنية، وانتاقدوا بزاف صيغة 'الجولات' لي فيها التنافس على الهدايا.

بين رغبة الفنانين باش يتواصلو ديريكت مع جمهورهم، وتمسك المتتبعين بالصورة لي عرفوهم بيها في الشاشة والمسرح، كيبقى النقطة لي كتشعل العافية هي 'الجولات'. خصوصا فاش كيولي التنافس على الهدايا الرقمية هو كلشي في اللايف.