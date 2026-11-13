الديفا سميرة سعيد كتفاجئ جمهورها بـ"ماذا ولو".. ألبوم بصري من بعد عامين ديال الخدمة!

ترفيه

الديفا ديالنا سميرة سعيد رجعات تشعل الدنيا وتلهب الحماس ديال جمهورها من بعد ما طلقت البرومو التشويقي الأول لألبومها الغنائي الجديد اللي سميتو "ماذا ولو". هاد المفاجأة جات بعد خدمة دامت عامين كاملين، ونشراتو على حساباتها الرسمية في السوشال ميديا وحتى في قناتها على يوتيوب، باش تعلن باللي قربات ترجع بقوة للساحة الفنية بواحد الألبوم فيه مفاجآت موسيقية وتجارب بصرية مغايرة تماماً.

برومو غامض ومفاجآت فنية

البرومو التشويقي اللي تطلق، ورّى لينا أول لمحات من الألبوم الجديد، وظهرت فيه سميرة سعيد بشكل جديد ومختلف تمامًا على داكشي اللي عودتنا عليه من قبل. الديكور اللي بان في البرومو كان غريب وعالمي، كيعطي إيحاء بأجواء من الفضاء، وهذا الشي زاد فضول الجمهور وبغا يعرف أكثر على شنو طبيعة هاد الألبوم اللي غيكون.

عامين ديال التحضير ورؤية جديدة

ماشي ساهل توجد ألبوم في عامين! سميرة سعيد في هاد المرحلة ديال الإعداد سمعات بين 30 و 40 أغنية، وقبل ما تستقر على التوليفة النهائية اللي غتكون في الألبوم، اختارت بعناية داكشي اللي كيتناسب مع الرؤية الموسيقية والتوجّه الفني الجديد ديالها للفترة اللي جاية. هاد الخدمة الكبيرة كاتبين لينا باللي الألبوم ماشي غير كلمات وألحان وصافي، بل هو مشروع فني متكامل ومدروس من جميع الجوانب.

الديفا عندها خطة باش تطلق الألبوم على جوج ديال المراحل، وهاد التجربة الفنية كتبين باللي بغات تقدم محتوى متنوع كيجمع بين أنواع موسيقية مختلفة. والأهم من هاد الشي، أنها غتعتمد على فكرة "الألبوم البصري" (Visual Album)، يعني كل أغنية غتكون عندها هوية مرئية خاصة بيها ومستقلة، باش تعكس المعنى ديالها والأجواء الفنية ديالها بشكل أعمق.

الجزء الأول من الألبوم من المنتظر يتطلق هاد الأسبوع، والعمل كامل غادي يتضمن 14 أغنية متنوعة اختارتهم سميرة سعيد بعد هاد المدة الطويلة ديال التحضير.

تنوع موسيقي وبصري غير عادي

ألبوم "ماذا ولو" غادي يحمل واحد التنوع الموسيقي واضح، فغادي نلقاو فيه أغاني بالإيقاعات السريعة والمقسوم، وكاين حتى الأعمال الرومانسية والدرامية. هاد الشي كيبين باللي سميرة سعيد كتحاول تقدم أنماط مختلفة باش ترضي جميع الأذواق ديال الجمهور الوفي ديالها. وأغلب الأغاني غادي تكون بالدارجة المصرية، ولكن كاين عمل واحد بالدارجة المغربية، وهاد الشي كيبين بلي الديفا مازال محافظة على الهوية الفنية المغربية ديالها إلى جانب التجربة الغنائية الطويلة ديالها في مصر.

المفهوم الجديد ديال الألبوم البصري اللي اعتمداتو سميرة سعيد كيعطي لكل أغنية شكل فني مستقل، وكتولي قصة بحد ذاتها، بدل ما تكون غير مجموعة ديال الأغاني تحت غلاف واحد. وهادشي ماشي غير كلام، سميرة سعيد سالات التصوير ديال خمسة ديال الكليبات كاملين، أما باقي الأغاني فغادي تقدمهم عن طريق فيديوهات بصرية متنوعة، غتكون الأفكار ديالها متناسقة مع طبيعة ومضمون كل أغنية موسيقياً.

المخرج نضال هاني هو اللي تكلف بالإشراف على الرؤية البصرية ديال هاد المشروع كامل، وهو اللي أخرج حتى البرومو التشويقي. هاد الشي كيضمن باللي الألبوم غتكون عندو هوية فنية مترابطة، وفي نفس الوقت غتحافظ كل أغنية على الخصوصية ديالها.

جيش من المبدعين وراء الكواليس

الألبوم عامر بالأسماء الكبيرة في عالم الموسيقى في مصر والعالم العربي، سواء في كتابة الكلمات أو التلحين والتوزيع الموسيقي. هاد الشي كيبين العناية الكبيرة اللي عطاتها سميرة سعيد لكل تفصيل في الألبوم ديالها.

على مستوى الكتابة، شاركو شعراء بحال شادي نور، ونادر عبد الله، وتامر حسين، وبهاء الدين محمد، وخالد تاج الدين، ومصطفى ناصر، ومحمد الشافعي، ومحمد القاياتي.

وبالنسبة للألحان، تعاونت الديفا مع أسماء وازنة منهم عمرو مصطفى، وبلال سرور، ومحمود العسيلي، وأحمد طناني، وإسلام رفعت، وهاد التوليفة الموسيقية كتجمع بين مبدعين عندهم تجارب متنوعة في صناعة الأغنية.

أما في التوزيع الموسيقي، شارك كل من هاني يعقوب، وهاني ربيع، وأمير هداية، وأحمد عادل، وأحمد أمين، وبيدو. يعني جيش ديال المبدعين خدامين باش يخرجو لينا تحفة فنية.

واش مستعدين لهاد المفاجآت كاملة؟ ألبوم "ماذا ولو" باين فيه غادي يخطف الأضواء. حنا بعدا كنتسناو بفارغ الصبر، ونتوما؟