هناء الإدريسي رجعات بأغنية العرايس: "أجمل لحظة"... واش هي أغنية ليلة العمر الجديدة؟

ترفيه

بعد غياب دامت فيه هناء الإدريسي على الساحة الفنية، فاجأت جمهورها بأغنية جديدة كتحمل طابع رومانسي رقيق. "أجمل لحظة" هي العنوان اللي اختارتو، وهاد الخطوة كتعاود بيها تضوّي على صوتها وإحساسها اللي توحشناه، ولكن هاد المرة من باب أغاني الأعراس واللحظات الزوينة.

الأغنية جوّها خفيف وظريف، والإحساس اللي فيها بسيط وكيدخل للقلب دغيا.

الكليب لي خرّجه زاك غصن، شفناها فيه لابسة فستان العرس، ومتقمّصة دور العروس اللي فرحانة بزواجها وحبها. الأغنية من كلمات الشاعر طوني أبي كرم، وألحان وتوزيع وإنتاج الموسيقي نيكولا شبلي.

ولكن اللي طريف فالموضوع هو أن هاد الأغنية ماشي جديدة عاد تكتبات، بقات مدة طويلة في يد الملحن ديالها ودازت على بزاف دالفنانين، حتى أن شي وحدين سجّلوا أصواتهم عليها، قبل ما تستقر أخيراً عند هناء. الصراحة، هاد التفصيلة كتخلينا نتساءل: ياكما الأغنية كانت كتقلب على "عروسها" المناسبة اللي غاتغنيها؟

هاد الأغنية كتعاود ترجع لينا صوت هناء الإدريسي اللي عرفناها في "ستار أكاديمي" سنة 2005، فوقت اللي وصلات للمرحلة النهائية وجات في المركز الثالث، من ورا جوزيف عطية وهاني حسين. ومن ذاك الوقت، هناء معروفة بصوتها الخفيف والعذب وبقدرتها تغني بأكثر من لهجة. وشكون اللي ماينساش أغنية "ما بصدّق"؟ باقا في بالنا حتى لدابا.

بعد سنوات من التحديات وغياب نسبي على إصدار الأغاني، هناء كانت رجعات عام 2025 بأغنية مغربية سميتها "مكمّلة بالنيّة"، ودابا كتواصل العودة ديالها بهاد الأغنية، وهاد المرة باللهجة اللبنانية اللي عندها معاها علاقة خاصة. واش هاد الأغنية غادي تولي هي ديال الرقصة الأولى بين العروسين؟ نشوفو!