بسمة بوسيل كاتفكّرنا بالطفولة... دغيا دغيا قبل ما يكبر آدم!

ترفيه

الفنانة المغربية بسمة بوسيل ديما كتقاسم مع جمهورها جانب من حياتها العائلية واللحظات الخاصة اللي كتجمعها بولادها. هاد المرة، خطفات الأنظار بصور عفوية فيها الفرحة والألوان، جمعاتها بولدها آدم، ولد النجم المصري تامر حسني، وسط أجواء كلها إبداع ولعب وتعلم بعيد على جو الدراسة التقليدية.

بسمة اختارت توري لمتابعيها هاد اللحظات اللي كتبين شحال العلاقة قريبة بينها وبين ولدها. بانت جالسة حداه وهوما كيديرو شي نشاط فني فيه الرسم والطباعة باليدين، وهي تجربة طفولية كتخلي آدم يعبر على الخيال ديالو ويكتشف القدرات الإبداعية ديالو بطريقة ممتعة. الصور شاركاتهم بسمة فالـ"ستوري" ديال إنستغرام، وكاتوريها جالسة مع آدم قدام واحد الطبلة خشبية تحولات لساحة إبداع مصغرة، محاطة بعلب ديال الألوان والشيتات وأدوات الرسم والأعمال اليدوية. بانو كيهزو يديهم اللي عامرين صباغة قدام الكاميرا، وراهم واحد اللوحة بيضاء فيها بصمات ملونة بأحجام مختلفة، كتدل على العمل الفني اللي دارو.

بسمة ما اكتافاتش غير بالمراقبة، بل شاركات فالنشاط بنفسها، وبانت مستمتعة بهاد التجربة اللي كتجمع بين اللعب والتعلم. صورة أخرى ورات كيفاش آدم مركز وهو كيكمل شي عمل يدوي زرق، مزين بالرسومات وتفاصيل ملونة. وفواحد من الصور، كتبات بسمة بالإنجليزية شي تعبير كيبين شحال معلقة بولدها وما كتشبعش من قضاء الوقت معاه، وهو كلام خارج من القلب كيبين الحب والارتباط اللي جامعهم. هاد اللقطات كتورينا جانب حميمي من علاقة بسمة بولادها، وكيفاش كتحرص على مشاركة متابعيها لحظات من الحياة العائلية، بعيد على الأضواء والالتزامات الفنية.

وعلى الصعيد الفني، بسمة بوسيل مازال غادية بخطاها المتجددة في عالم الغناء، خصوصاً بالتوجه ديالها الواضح للأغاني الفرنسية، فمرحلة كتبين الرغبة ديالها فاستكشاف مساحات موسيقية مختلفة وتوسيع الحضور الفني ديالها. أحدث أغنية ديالها هي "Dans mes bras" اللي طرحاتها فبداية الشهر الجاري، وصوراتها كليب فباريس. الأغنية من كتابة وتلحين الفنانة الفرنسية باربرا برافي، مع مشاركة بسمة وجان إتيان مايار فاللحن. وكانت بسمة بوسيل طلقات قبل من هادشي هاد العام أغنيتين "Renaissance" و"Maintenant"، اللي كانوا تجربة مختلفة جمعات بين الفرنسية والعربية.

بصراحة، شكون فينا لي ما كايبغيش يرجع لهاد الأجواء ويخربق بالألوان بلا ما يسوق لشي حد؟ هادشي لي خاصنا مرة مرة، ماشي غير الدراري الصغار!