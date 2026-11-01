نرمين ماهر كتفرڭع السوشل ميديا بسيارتها الفارهة... ونجوم آخرين فاش غارقين؟

ترفيه

نرمين ماهر هي لي بدات الويكاند بقوة! شاركت جمهورها صورة جديدة فأنستغرام، وبانت بإطلالة كاجوال لي صراحة، خطفات الأنظار. ولكن، وكونو واقعيين شوية، واش كولشي ركز على اللبس؟ أكيييد لا! السيارة الفارهة لي كانت حداها هي لي سرقات الأضواء كلها.

وخلينا من التفشخير وندوزو لشي حاجة عندها تقلها، النجم أمير المصري لي كايخلينا ديما مرفوعين الراس فالسينيما العالمية، بارطاجا صور جديدة فأنستغرام. ولكن هاد المرة ماشي شي تصويرة عادية، هاد المرة كان مع الدكتور العالمي مجدي يعقوب، لي هو من أشهر جراحي القلب فالعالم، رفقة عدد من صحابو. أمير المصري، لي معروف بوجوده القوي فالسينيما العالمية، قدر يجمعنا مع قامة بحال الدكتور يعقوب. هاد الصورة راه ماشي غير تصويرة عادية، هادشي راه كنسميوه تلاقاو جوج كبار.

وملي كنهضرو على الفعاليات الكبرى والأضواء، الفنانة سينتيا خليفة حتا هي ما بقاتش ساكتة. كشفت لينا على صور جديدة من المشاركة ديالها فمهرجان الجونة السينمائي لي سالا يلاه قريب. كانت كتبان فالتصاور وهي كاتوجد راسها باش تحضر لشي فعاليات فنية. كلنا كنعرفو "الروينة" ديال مهرجانات السينما، وكل واحد كيحاول يبان بأحسن إطلالة ويخطف الأنظار. شكون لي ما يبغيش يبان فنانة وكلاس فبلاصة بحال هادي؟

من الأضواء ديال المهرجانات لجو العائلة الدافئ، الفنانة ساندي علي حتا هي شاركتنا لحظات زوينة. نشرت صور جديدة فأنستغرام كتبان فيها فوسط أجواء عائلية برفقة ختها الفنانة إيناس كامل. تبارك الله عليهم، ديما كنفرحو ملي كنشوفو الفنانين كيبارطاجيو معانا الجانب البشري والعائلي ديالهم. هاد اللقطات هي لي كتبين لينا أنهم حتا هما بحالنا، عندهم عائلاتهم ولحظاتهم الخاصة. وواش كاينة شي حاجة أحسن من لمّة العائلة لي كتجمع القلب؟

ونختموها مع السيناريست أحمد مراد لي فكرنا أن الهالوين كان يلاه البارح، لي كيوافق 31 أكتوبر من كل عام. احتفل بهاد العيد ونشر صور لشخصيات من الروايات ديالو على حسابو فأنستغرام، وكتب معاها تهنئة بالمناسبة. زوين أن الفنانين كيتفاعلو مع الأحداث العالمية وكيشاركوها معانا، ولكن السؤال لي كيطرح راسو: واش هادشي ديال الهالوين ولا عندنا "تراند" حتا فالمغرب؟