الستاتية ناوية تفركعها بأغنية وطنية جديدة لعيد الوحدة!

ترفيه

الستاتية بدات تشوق الفانز ديالها على إنستغرام بـ 'ستوري'ات على أغنية وطنية جديدة جاية فالطريق. الأغنية ذات طابع وطني مرتبط بمناسبة عيد الوحدة.

هاد الأغنية الجديدة غاتكون هي أول إصدار ليها من بعد "السبع حضر"، اللي أصدراتها خلال شهر يونيو الماضي عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

فأغنية "السبع حضر"، الستاتية تعاونات مع خالد سلام اللي خدم على الكلمات والألحان، ومراوي محمد هو اللي تكلف بالتوزيع الموسيقي. أما الفيديو كليب فكان من إخراج هشام العلوي. فريق خدم الخدمة وصراحة بان داكشي ناضي.

دابا حنا كنتسناو غير الستاتية تفركعها بهاد الأغنية الوطنية الجديدة، واش مستعدين نغنيو معاها؟