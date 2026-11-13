ناقد موسيقي كيحلل ألبوم دنيا سمير غانم 'الدلال': شنو خاصها باش تضربها طول!

ترفيه

الناقد الموسيقي جمال شاف بلي ألبوم 'الدلال' ديال دنيا سمير غانم فيه ثمانية ديال الأغاني، وهذا عدد مناسب وما كيشتتش التركيز ديال الجمهور. قال بلي أبرز الأغاني اللي كاينين فيه هي 'جاني'، 'صغيرة' و 'خلاويص' اللي جايبين أفكار وألوان موسيقية مختلفة، من الطابع الشرقي للرسائل الاجتماعية والإنسانية اللي كاتوصل بالكلمات ديالها.

دنيا تعاونت فهاد الألبوم مع الملحنين عمرو مصطفى وعزيز الشافعي. جمال عبر على الإعجاب ديالو بهاد التعاون، وقال بلي كل واحد فيهم جا بأسلوبو الخاص، وهادشي عطى للألبوم واحد التنوع موسيقي واعر بزاف. وحتى الفيديوهات اللي كترافق الأغاني وأفكارها البصرية نالت الإشادة ديالو.

ولكن واخا كاع هاد المستويات الفنية العالية، جمال عندو ملاحظة مهمة بزاف: دنيا سمير غانم خاصها خطة تسويقية اللي تكون فعالة أكثر، وتبقى تطلق أغاني جديدة في فترات متقاربة. حذر من أن الغياب الطويل ديالها على الساحة الغنائية يقدر يأثر على الانتشار ديال أعمالها، وما يخليش الصورة ديالها كمغنية راسخة في الأذهان ديال الجمهور كيف خاصها تكون.

على حسب رأي جمال، اختيار أغنية 'الدلال' كعنوان للألبوم كان موفق فنيا، ولكن كان ممكن دنيا تختار شي أغنية تكون فيها جرأة أكثر، باش تكون واجهة أقوى للرجعة ديالها للعالم ديال الغناء. بحال شي ضربة قاضية ترجعها بقوة!

في الخلاصة، الناقد أكد بلي النجاح ديال دنيا في المستقبل ماشي غير متعلق بجودة الأغاني ديالها، وإنما خاصها ضروري تبقا مستمرة في الساحة الغنائية وتكون عندها استراتيجية تسويقية واعرة باش تحافظ على البلاصة ديالها الفنية. واش كيبان ليكم حتى نتوما بلي دنيا خاصها تبقا قريبة من الجمهور أكثر وما تغبرش عليهم؟