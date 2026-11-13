12 فنان مغربي كيقدمو العيطة بشكل جديد فـ 'أيتا د بلادي' على دوزيم!

ترفيه

القناة الثانية، المعروفة بـ "دوزيم"، راه كتوجد لواحد البرنامج موسيقي جديد سميتو "أيتا د بلادي"، وغادي يبدا نهار السبت 21 نونبر 2026. هاد التجربة الفنية غادي تجمع 12 فنان وفنانة مغربية، مقسمين على ستة ثنائيات، والهدف ديالهم هو يرجعو فن العيطة ويقدموه برؤية جديدة وعصرية، ولكن بلا ما يفرطو فالجذور التراثية ديالو.

البرنامج غادي يجمع أسماء فنية من أجيال ومدارس موسيقية مختلفة، وهادشي اللي غايعطينا ثنائيات مكناسش نتوقعوها نهائياً! الثنائيات هي: دوزي والحاجب، وخديجة مرقوم وإيهاب أمير، والداودية وحميد القصري، وعابدين ورجاء بلمير، وستاتي وابتسام تسكت، وعبد الله الداودي ومنال بنشليخة. كل كابلو من هاد الستة غادي يخدم على قطعة فنية أصلية كتقلب كيفاش تلاقي التجارب ديال كل فنان مع الروح ديال العيطة الأصيلة بطريقة عصرية. الصراحة، هاد التوليفة ديال فنانين من مشارب مختلفة غتكون فرجة بوحدها وكتخلينا متشوقين بزاف نشوفو شنو غادي يقدمو!

الجمهور عندو فرصة فريدة يتبع كاع مراحل الإبداع الموسيقي، من داخل الستوديوهات. يعني غادي نشوفو التحضيرات والتجارب الفنية، والنقاشات لي كتدور بين الفنانين على التوزيع الموسيقي، حتى يوصلو للأعمال النهائية لي غادي تقدم قدام الجمهور فواحد المنصة فنية دائرية، وهادشي غيسمح بالتفاعل المباشر بين الفنانين والحاضرين. باش يكون العمل متكامل، البرنامج معاه خبراء بحال الباحث والكاتب حسن نجمي، لي متخصص فتاريخ العيطة وتراثها، والملحن والموزع الموسيقي حميد الدوسي، لي غيعطي قراءة عصرية لهاد اللون الفني.

البرنامج "أيتا د بلادي" فيه أربع سهرات تلفزيونية، كل وحدة فيهم مدتها ساعة كاملة. هاد السهرات غادي تبث نهار السبت 21 و 28 نونبر، و 5 و 12 دجنبر 2026. وحتى باش نعيشو التجربة بشكل يومي، غادي تكون 40 كبسولة قصيرة، كل وحدة فيها جوج دقايق، غاتتبع المراحل المختلفة ديال هاد التجربة الفنية.

هاد المبادرة، لي جات من إنتاج شركة "Public Events"، الهدف ديالها واضح وباين: تسليط الضوء على واحد من أهم وأعرق الألوان الموسيقية لي كتمثل الثقافة المغربية الأصيلة، وتقديمو للجمهور بصيغة فنية كتجمع بذكاء بين أصالة الذاكرة التراثية والتجديد الموسيقي.