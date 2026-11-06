"ماتفهمناش".. الدوزي جاي يفرقعها بأغنية جديدة ومبهدلنا بالتشويق!

ترفيه

الدوزي، الفنان المغربي اللي ديما كيبهرنا بالجديد وكيعرف كيفاش يبقى متربع على عرش الساحة الفنية، رجع لينا بقطعة فنية واعدة سميتها "ماتفهمناش". هاد الأغنية ماشي غير أغنية وصافي، لا! هادي جزء من ألبومو الجديد اللي سماه "الراي"، واللي كلشي كيتسناه على نار. واش بصح الدوزي ناوي يفرقعها ويخلينا كاع متحمسين للراي ديالو؟ حنا كنضنو آه!

ماشي غير الأغنية هي اللي دارت البوز، حتى الطريقة باش شوقنا ليها كانت معلمة بمعنى الكلمة! الدوزي حط واحد الصورة ترويجية فكونطو الرسمي فالإنستغرام، دار فيها واحد المشهد فني خطير لي كيخلي العقل حاير. تخيلو معايا: هو وسط شظايا دالزاج لي متناثرين فكل بلاصة، ووجهو منعكس فيهم بطريقة فنية. هاد اللقطة ماشي غير صورة عادية، هادي حكاية كاملة كتوحي بالغموض وبالمشاعر لي مدكدكة، بحال شي قصة حب مبعثرة كاع ما تفهم فيها والو، والعنوان "ماتفهمناش" كيزيد التشويق، خصوصا أنه كيحمل دلالات عاطفية.

والزيادة على هادشي، الدوزي ما خلا والو! زاد طيّب الشوق بواحد التعليق زوين مع الصورة، قال فيه بالضبط: “خليو الكلمات ديال الأغنية هي اللي تعاود ليكم الحقيقة يوم الجمعة”. شوفو الذكاء والتكتيك! بغا يخلينا نتحمرو بالفضول ونتسناو النهار اللي تنزل فيه الأغنية باش نعرفو القصة من ألفها لياءها. هادشي هو التسويق على حقو وطريقو، ماشي غير طلق أغنية وسير! الدوزي عارف كيفاش يلعبها صح ويخلينا نجريو ورا الجديد ديالو وكأننا حنا اللي داخلين فقصة حب وخاصنا نعرفو النهاية ديالها.

وهاد المنشور ديال التشويق، كما كان متوقع، دار حالة فالسوشل ميديا. بعض متابعيه عبروا عن حماسهم للعمل الجديد. التعليقات حملت عبارات الإعجاب والتشجيع، وأشاد آخرون بالأجواء البصرية للصورة وباختيار عنوان الأغنية. من لينا حنا، كنقولو الدوزي عرف كيفاش يعمر الأجواء بالتشويق والإثارة. وتنزل الأغنية يوم الجمعة.