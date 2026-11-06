فيلم 'الجواهرجي': هنيدي ومنى زكي كيسالي الرحلة فالسينيما وغايدوز للبلاتفورمات

ترفيه

صافي، بان ليا فيلم 'الجواهرجي' اللي فيه محمد هنيدي ومنى زكي دابا كيسالي الرحلة ديالو فالقاعات السينمائية، وغيبدا حياة جديدة على المنصات الرقمية ابتداءً من 19 نونبر 2026. الفيلم اللي شد ثلاثة أشهر وهو فالقاعات، قدر يجمع إيرادات وصلات لأكثر من 40 مليون جنيه مصري، وهادشي ماشي ساهل.

من اللخر، هاد الفيلم كان مهم بزاف للجمهور حيت رجعنا نشوفو الثنائي هنيدي ومنى زكي مجموعين، بعد غياب دام 28 عام! تخيلو معايا! آخر مرة كانو فـ 'صعيدي في الجامعة الأمريكية'، اللي كان نجاحه الجماهيري كبير وكيتحسب من أبرز الأفلام فتاريخ السينما المصرية الحديثة. بصراحة، كنا متشوقين نشوفوهم تاني مجموعين، واش نفس السحر باقي ولا لا.

قصة الفيلم كدور على 'سيف' صانع المجوهرات، اللي كيلعب دورو محمد هنيدي، وعايش حياة زوجية مع 'ياسمين' (منى زكي) كلها مشاكل وخلافات. هي شخصية قوية وراسها قاصح، وهو عندو ديك الأفكار الذكورية التقليدية. وهادشي كيدفعهم لمستشار العلاقات الزوجية، ومن هنا كتبدا المواقف الكوميدية اللي كتقلب حياتهم رأساً على عقب. يعني بحال داكشي اللي كنشوفو كل نهار فالمشاكل العائلية، ولكن بلمسة كوميدية.

الفيلم شاركو فيه كذلك بزاف ديال الوجوه المعروفة بحال لبلبة، أحمد السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، ومعاهم الفنان الراحل أحمد حلاوة، وعلاء زينهم، بالإضافة لحاتم صلاح كضيف شرف. الفيلم من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، والإنتاج لوليد صبري.

دابا بما أن الفيلم قريب يوصل للديجيتال، واش غتفرجوا فيه من الدار ولا صافي شفتوه فالسينيما؟