آيدا القصي تزوجات... ولكن فين هو العريس؟

ترفيه

الممثلة السعودية آيدا القصي فرحات المتابعين ديالها بخبر زواجها رسميا، ونشرات مجموعة صور ليها وهي لابسة فستان الزفاف الأبيض اللي خطف الأنظار، وشايلة بوكيه ورد.

آيدا نشرات كمان صور للعريس من غير ما تكشف عن هويته. وعلقات على الصور وكتبات: "متحمسة جداً لنشر هذه الصور أخيراً، إلى ما لا نهاية وما بعد حبي".

سمية رضا كانت من أول المهنئين، وكتبت ليها "ألف ألف مبروك تهانينا". وإلهام علي وطرفة الشريف ولبنى عبدالعزيز ونور الخضراء باركوا ليها بدورهم.

وحتى الأخت ديالها، الفنانة عائشة كاي، شاركات الفرحة وظهرات معاها في الصور بفستان أخضر مزوق بالفضي، وكتبات لأختها كلمات عن حكمتها ونقائها وشجاعتها.

آيدا القصي معروفة بأعمالها الفنية، وكانت من النجوم اللي شاركو في فيلم "المهايطية" مع أسماء كبيرة بحال راشد الشمراني وغادة الملا وأضواء بدر وزياد العمري، اللي كان من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي. ومؤخرا، قدمات مسلسل "يوميات رجل متزوج" في الموسم الرمضاني 2026، اللي شارك فيها إبراهيم الحجاج وفاطمة الشريف، وكان من إخراج عبدالرحمن السلمان وتأليف نواف المهنا.