فرح الفاسي: جوج ألقاب عالمية جداد ومسؤولية على العنق!

ترفيه

هاذي هي الأخبار الزوينة اللي فرحاتنا: الفنانة المغربية فرح الفاسي حصدات جوج ألقاب عالميين جداد، . هي بنفسها قالت بلي هاد التكريم كيحط عليها مسؤولية كبيرة، وباينة عليها باغا تكون ديما عند حسن الظن وتكمل المسيرة الفنية ديالها بما يعزز حضورها في المجال الثقافي والإبداعي.

فرحاتنا فرح الفاسي ملي وجهات شكر خاص لمؤسسة "إس" لتنظيم وإدارة الفعاليات اللي كرماتها بهاد الألقاب، وما نساتش تشكر كل واحد كيساندها في المشوار ديالها الفني. وهي كتشيد بالمبادرات اللي كتخدم باش تنشر ثقافة الإبداع والتميز، .

وزادت الكرم ديالها ملي خصات دولة الإمارات العربية المتحدة برسالة تقدير خاصة، وقالت بلي هاد التكريم زادت قيمتو ليها بزاف حيت جا باسم المغرب، اللي كتفتخر بيه وكتعبر على سعادتها بتمثيله في جميع المحافل والمناسبات الدولية. تبارك الله عليها، ديما شادة العز ومبينا الوجه المشرف للفن المغربي.

بصراحة، فرح الفاسي دايرا لينا الشغل، ومع هاد الألقاب والمسؤولية اللي كتحس بيها، ياك ما نشوفو منها شي إبداعات خرى خطيرة؟