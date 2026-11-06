دنيا بطمة و وائل جسار فالبيضاء: واش غنشوفو ديو قريبا؟

ترفيه

مدينة الدار البيضاء كانت مسرح لتلاقي جوج أسماء فنية كبار، الفنانة المغربية دنيا بطمة والنجم اللبناني وائل جسار. هاد اللقاء الفني جا على هامش واحد الحفل غنائي، وكانت الأجواء بيناتهم كلها تقدير واحترام متبادل، باين أنهم بجوج قامات فنية وازنة فالساحة العربية.

دنيا بطمة ما شداتش على هاد اللحظات الزوينة. حطات فيديوهات وصور من اللقاء فالمنصات ديال التواصل الاجتماعي ديالها. عبرات على فخرها بالتواصل مع وائل جسار، اللي اعتبراتو من أبرز الأصوات اللي جايين من الشرق الأوسط. وطبعا، الجمهور ما قصرش، تفاعل بالزاف مع المحتوى وتناقل المقاطع والصور بشكل مكثف .

هاد الظهور الأخير رجع يطرح واحد السؤال مهم عند المتابعين ديالهم: واش ممكن نشوفو شي تعاون فني بين دنيا ووائل فالفترة الجاية؟ يعني شي ديو يخلط الصوت المغربي القوي مع الأداء اللبناني الطربي ديال جسار.