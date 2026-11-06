دنيا سمير غانم بـ'لوك' كيجمع بين زمن الفن الجميل والموضة العصرية! شكون اللي يقد عليها؟

ترفيه

دنيا سمير غانم طلعات علينا بتصاور جديدة فـ إنستغرام لي خلات كلشي يوقف عندها ويشوف التفاصيل! هاد المرة، دنيا اختارت واحد الفستان كحل ماشي عادي، بالياقة ديالو العريضة و المفتوحة بأسلوب 'أوف شولدر' بتصميم هندسي باين ومميز.

الأكمام؟ أوف، هادوك بوحدهم حكاية! منفوخين وكبار بزاف، عطاو الفستان واحد الدراما لي كتدكرنا بالملوك والأميرات ديال زمان، ولكن طبعا بلمسة عصرية ومبدعة. التنورة ديالو جات مقطوعة من القدام قصيرة بطريقة ماشي متوازية، ومن اللور كتحول لذيل طويل ومنفوش فيه طبقات بزاف والكشكشة لي كتعطي للطلة واحد الحيوية خطيرة مع كل خطوة.

باش تكمل اللوك، دنيا اختارت أقراط كبار ومتدليين باللون الذهبي والكحل، مصممين على شكل قلوب عريضة. هاد الأقراط زادوا لمسة قوية للإطلالة وتناسقوا مع طابع الفستان بطريقة واعرة. ومن تحت، نسقات معاهم صندالة كحلة خفيفة بكعب عالي وسباط رقيق كيدور على الكاحل.

أما بالنسبة للشعر والمكياج، دنيا اعتمدات تسريحة شعر مجمعة الفوق بأسلوب كلاسيكي وعفوي، مع خصلات رقيقة مخليها على وجهها. المكياج كان ترابي ومركز على العينين باش تبرز الجمال ديالها الطبيعي.

وغير باش نتفكروا، دنيا سمير غانم كانت طرحات مؤخرا الألبوم الغنائي الجديد ديالها 'الدلال' عبر قناتها الرسمية فـ يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية. الألبوم فيه 8 أغاني كولها كتشعل: 'الدلال'، 'صغيرة'، 'كرهني في الإحساس'، 'الله يعيني'، 'جاني'، 'خلاويص'، 'غير كل البنات'، و'نصين الفولة'.

واش بان ليكم هاد اللوك ديال دنيا جمعات فيه فعلا الكلاسيك والعصري، ولا غير زادت فيه شوية ديال 'بزاف'؟