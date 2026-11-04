نجوم المغرب كيشعلوا كازا هاد نونبر: هادي هي خريطة السهرات الفنية

ترفيه

كازا والمدن الأخرى موجدين لينا شي سهرات فنية وموسيقية غا تعمر الأيام ديال نونبر كامل. هاد الشهر غادي نشوفو بزاف ديال الأسماء اللي كنبغيوها فوق الخشبة، منال بنشليخة، دنيا بطمة، عصام كمال، وغيرهم بزاف. كاع هادشي غادي يكون موزّع على بزاف ديال القاعات الفنية والثقافية، يعني عندك فين تختار وتخطط للسهرات ديالك. أكيييد كازا هي نجمة هاد البروغرام!

أول موعد مهم كيتسناكم في الدار البيضاء نهار 13 نونبر، مع الفنان عصام كمال لي غادي يتلاقا بفرقة مازاغان. الحفل غادي يكون في "استوديو الفنون الحية" ابتداءً من الثامنة والنصف مساءً. هادي بداية مزيانة لليالي الفنية ديال الشهر، عصام كمال ومازاغان يعني أجواء حماسية مضمونة بلا ما نقولوها! نوضو تحركو!

الموسيقى غتواصل بلا توقف، ونهار 21 نونبر غادي تكون السهرة اللي كلشي كيتسناها بفارغ الصبر: حفل منال بنشليخة! غادي تضرب موعد مع جمهورها العريض في القاعة المغطاة بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، على الثامنة مساءً بالضبط. ماشي غير موسيقى وصافي، هاد الحفل غيكون عرض فني متكامل فيه الموسيقى والأداء البصري اللي كيخليك تعيش تجربة أخرى. والأهم من هادشي، قالو بلي غيكونو ضيوف مفاجئين على خشبة المسرح! واو،

نهار 22 نونبر، جمهور كازا عندو موعد آخر مع الفنان وليد الرحماني في قاعة ميغاراما.

الجو غيتغير شوية نهار 28 نونبر، مع سهرة كناوية أصيلة اللي غادي يحييها المعلم حميد القصري وعبد الكبير مرشان في مسرح الهيرميتاج. هاد السهرة ضرورية للي كيبغيو الروحانية والإيقاعات العميقة ديال الكناوة، ماتفلتوهاش!

وفي الختام، غادي تختم ليالي نونبر المبروكة بواحد السهرة ماغاديش تندم عليها بالمرة: الفنانة دنيا بطمة غادي تغني لينا نهار 29 نونبر في قاعة ميغاراما بالدار البيضاء، على الثامنة والنصف مساءً. دنيا بطمة يعني طرب وأغاني كنعرفوها وكنحماقو عليها كاملين، سهرة مخصصة لأجمل ما غنات وغاتخليكم تفرحو وتنشطو.

برمجة نونبر واعدة بالبزاف ومقدمة اختيارات متنوعة لكل عشاق الأغنية المغربية، من الأغاني العصرية اللي كنسمعوها ديما، حتى الإيقاعات الشعبية الأصيلة والكناوية اللي كتهز الروح. كازا هي المحطة الرئيسية لهادشي كامل، وباينة هاد الشهر غادي يشعل بالنجوم والفن والموسيقى الزوينة. إيوا، واش غادي تخلطو بين هاد السهرات الواعرين ولا غتختارو وحدة وصافي؟ صعيب تختارو صراحة!