إيمان عز الدين كتهدر من القلب: قيمة الواحد ماشي في عينين الناس

ترفيه

الإعلامية المصرية إيمان عز الدين، خرجات هاد المرة بـ "ميساج" واعر بزاف في صفحتها الرسمية على "فيسبوك". الرسالة كانت كلها تفاؤل وكتدوي على التصالح مع الذات، وكتدعي الناس باش ما يربطوش قيمتهم بنظرة الآخرين ليهم. بصراحة، هاد الهضرة كتدخل للقلب وكتخلي الواحد يفكر ويعاود الحسابات ديالو. ماشي ساهل نكونو واثقين من راسنا في هاد الوقت اللي كلشي فيه كيحكم على كلشي.

عز الدين قالتها بكل وضوح: "عيون الناس ماشي مراية لقيمتنا"، ودعات لتجاوز الأخطاء والتعلم منها ومواصلة الحياة. شكون فينا ما غلطش فشي مرة فحياتو؟ شكون فينا ما طاحش ولقا راسو في موقف صعيب؟ الأهم هو ديك الروح باش كنوضو ونكملو الطريق، بلا ما نوقفو عند كل عثرة.

بطبيعة الحال، الناس لي كيتبعوها تفاعلو بزاف مع هاد الميساج لي كان صريح وواقعي. الرسالة كانت كتركز على أننا نفوتو أخطاء الماضي لي وقعو لينا ونتعلمو من التجارب الصعيبة اللي كنعيشوها. والأهم هو ضروري ما نخليوش الأحكام ديال الناس، سواء كانت زوينة ولا خايبة، تأثر على تقديرنا لذاتنا. بالعكس، خاصنا نتشبتو بالأمل ونكملو حياتنا بلا ما نوقفو، حيت حنا لي عارفين قيمتنا الحقيقية.

إيمان عز الدين معروفة كواحدة من الإعلاميات المصريات وهي مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الشهير على قناة CBC، لي كتقدمو بمشاركة منى عبد الغني، هبة الأباصيري، ومها بهنسي. البرنامج لي ديما معروف كيناقش قضايا مهمة بزاف للمرأة والأسرة، بالإضافة لمواضيع اجتماعية، اقتصادية، وفنية متنوعة، وكيستضيف متخصصين من كل المجالات باش يعطيو رأيهم.

لي زوين بزاف في إيمان هو أنها كتجمع بين الخدمة الإعلامية والكتابة، وهادشي كيعطيها واحد البعد آخر. ديما كتناول قضايا اجتماعية وحياتية كتمس اهتمامات الجمهور وكاع تفاصيل الحياة اليومية، وهادشي لي كيخلي كلامها ديما واقعي وقريب للناس ويقدر يدخل لقلب كل واحد بسهولة.

بصراحة، ميساج في وقتو. واش وصلك حتى أنت ولا عندك شي إضافة؟