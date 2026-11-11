نفاد تذاكر حفل نعمان لحلو في ألمانيا: الجمهور حماسي على الآخر!

ترفيه

واش كاين شي خبر أحسن من هذا باش نبداو بيه نهارنا؟ الفنان المغربي الكبير نعمان لحلو، عاودها وورينا القيمة ديالو! الحفل ديالو المرتقب في ألمانيا، تبارك الله، التذاكر ديالو كلها سالات. هاد الإقبال الصاروخي من الجمهور كيبين لينا بلا ما نقولو، شحال عندو ديال المكانة والحب عند جمهور ديالو، سواء هنا في المغرب ولا حتى في بلاد الغربة.

هاد الحماس الجماهيري ماشي صدفة، راه كيعكس الحضور الفني القوي ديال نعمان لحلو، لي معروف عليه أنه من الأسماء لي طالعة بقوة في الساحة الموسيقية المغربية. مسيرتو الفنية كتشهد ليه أنه قدر يبني واحد الهوية موسيقية خاصة به، كتجمع ما بين الأصالة ديالنا والتجديد، وكلشي هذا من خلال أعمال مستلهمة من التراث الثقافي والموسيقي الغني ديال بلادنا.

هاد الحفل المرتقب غيكون مناسبة فنية واعرة بزاف للجالية المغربية المقيمة في ألمانيا، بلا ما نساو الناس لي كيعشقو الأغنية المغربية من مختلف الجنسيات. غادي تكون فرصة يتلاقاو مع الفنان ويستمتعو بالأغاني ديالو لي ديما كتحتفل بالجمال والتنوع الثقافي والحضاري ديال المغرب.

نفاد التذاكر كيأكد لينا واحد القضية مهمة: التفاعل الكبير لي كيكون مع الحفلات الفنية المغربية فالخارج. الموسيقى، يا سلام عليها، عندها واحد الدور كبير باش تخلي ولاد الجالية ديما مربوطين ببلادهم الأم، وكتلعب دور فنقل الثقافة المغربية للجمهور الأوروبي.

هاد الاهتمام كامل كيزيد يعزز الحضور ديال نعمان لحلو على الساحة الفنية العالمية، وكيأكد مرة أخرى بلي الأغنية المغربية باقا عندها الجاذبية ديالها وقادرة توصل لجمهور أكبر وأوسع، بفضل أعمال فنية كتحمل البصمة والهوية المغربية الأصيلة.

دابا قولولي، شكون فيكم مستعد يسافر لألمانيا غير باش يحضر لهاد الحفل؟