ترفيه

الفنان ميشيل ميلاد بان مؤخراً وكيعاود لينا على الكواليس ديال الفيلم الجديد ديالو "ليلة باظت خالص" لي كيشارك فيه البطولة مع أحمد مالك. وبصراحة، هاد الكواليس كانت "باظت خالص" عندو هو شخصياً! حيت كشف في واحد اللقاء مع ET بالعربي أنو تعرض لإصابات ما شي ساهلة، قال باللي: "قرد عضني وخربشني".

الفيلم سميتو "ليلة باظت خالص" وباين من سميتو أن الروينة هي العنوان الأساسي للقصة. ميشيل كيلعب دور "محمود"، ولد خالة "علاء" لي كيقوم بالدور ديالو أحمد مالك. والقصة كتبدا عشية العرس ديال "علاء". يعني الحفلة على الأبواب، والفرحة معمرة الجو. يا فرحة ما تمت! العرس قريب، وكيتثبتو الاتنين وكيتاخد منهم الفلوس ديال الفرح كلها يعني الكارثة الكبرى كاتضرب قبل ما تبدا الاحتفالات. بصراحة، هاد البداية كتواعدنا بواحد الفوضى ديال الضحك.

من تما كيبدا السفر ديالهم لي كله مواقف كوميدية ومحاولات يائسة باش يقلبو كيفاش يجمعو هاد الفلوس لي مشات فليلة وحدة. المغامرة الغريبة ديالهم كتجمعهم مع سائق طاكسي كيقوم بالدور ديالو الفنان القدير خالد الصاوي، لي كينضم ليهم وكيشاركهم رحلتهم الغريبة. القصة كلها غادور فليلة وحدة، وكلها مواقف كتضحك وكتوحل فنفس الوقت، وكتوريك كيفاش ليلة وحدة تقدر تقلب كلشي رأس على عقب.

الفيلم مصنف ككوميديا اجتماعية معاصرة، وكيحاول يناقش قضايا الشباب والتحديات لي كنعيشوها اليوم فالعصر الرقمي بواحد الطريقة خفيفة وذكية. باين بلي غايجيبو لينا مواقف سخونة وغير تقليدية بواحد الأسلوب مبتكر، وكيوعدو الجمهور بتجربة سينمائية واعرة ومختلفة. يعني ماشي غير ضحك وصافي، كاين شوية ديال المعنى وكاين نظرة على الواقع ديالنا، ولكن مغلفة بالضحكة. هادشي كيعجبنا، فيلم كيضحك وكيفكر فنفس الوقت.

العمل كيجمع هاد الثلاثي الرائع لي كنا أشرنا ليهم: أحمد مالك، ميشيل ميلاد وخالد الصاوي، يعني الكاست واعر! سيناريو الفيلم كتبوه محمد الحسيني وخالد منصور، وخالد منصور هو لي كيتولى الإخراج. من إنتاج شركات بروديجى فيلم، ماجيك بينز برودكشنز ورشيدي فيلمز، والتوزيع فمصر وجميع أنحاء العالم غاتكلف بيه شركة فيلم يارد. كولشي موجد باش نشوفو واحد العمل لي يخلينا نقولو: بصح، "ليلة باظت خالص" ولكن ماشي ضحك!

دابا حنا كنتسناو الفيلم بفارغ الصبر، باش نشوفو هاد الروينة كلها كيفاش غاتسالي وواش غايلقاو الفلوس فالأخير. واش كيسحاب ليكم القرد غايكون حتى هو جزء من الخطة ديال جمع الفلوس، ولا غير جاب الله وداز؟