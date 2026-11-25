ترفيه

الدراما الفنية ما كتساليش، وهاد المرة بطلها الفنان المصري إسلام نجيب لي تقدم ببلاغ رسمي ضد تامر حسني! نجيب كيقول بلي حسني استعمل واحد الفكرة إبداعية ديالو كان عرضها عليه قبل، ومن غير ما ياخد الموافقة ديالو كاع. تخيلو معايا، فكرة ديالك تخدم بلا علمك!

إسلام نجيب شرح بالتفصيل هاد الفكرة "المسروقة": هي طريقة جديدة باش يقدمو مجموعة من أغاني تامر حسني ولكن فواحد الإطار درامي كيشد الأنظار. نجيب كان عرض هاد الفكرة خلال واحد الدورة ديال "مهرجان نقابة المهن التمثيلية".

والمثير فالموضوع، هو أن هاد الفكرة، كيف قال نجيب، بانت من بعد فواحد الفقرات ديال الحفل الضخم ديال تامر حسني فالأرينا فشهر ماي لي فات.

باش يثبت كلامو، نجيب أرفق بالبلاغ ديالو رسائل واتساب ومستندات وتصاور باش يدعم الادعاءات ديالو. كانو طلبو منو يتواصل مع مدير الأعمال ديال تامر حسني باش يناقشو المشروع،

نجيب ما خلاش الأمور معلقة، ومشات للبوليس وحرر محضر رسمي فقسم الشرطة الأول ديال "6 أكتوبر"، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية. لحد الآن، التهم لي موجهة لتامر حسني مازال قيد المتابعة، ومازال ما صدر عليها حتى حكم قضائي. يعني، الفيلم يلاه بدا!

واش بصح تامر حسني "نسخ" هاد الفكرة الإبداعية من إسلام نجيب؟ ولا غير سوء تفاهم كبير بين فنانين؟ المهم، راه الدراما الفنية بدات تسخن، وكنتسناوا نشوفو كيفاش غادي تسالي هاد القضية. شكون فالفنانين بجوج عندو الحق، آش بان ليكم نتوما؟