“أضعف خلقه” غايدير بلاصتو فمراكش.. التفاصيل الكاملة ديال مهرجان 2026!

ترفيه

مهرجان مراكش الدولي للفيلم كشف لينا على البرنامج الرسمي ديال الدورة 23، لي غاتكون من 20 حتى 28 نوفمبر 2026. هاد الدورة باينة فيها غاتحتفل بالتنوع السينمائي العالمي وغاتجيب لينا 76 فيلم من 39 دولة، مقسمين على بزاف ديال الأقسام بحال المسابقة الرسمية، العروض الاحتفالية، آفاق، القارة الحادية عشرة، وزايد عليها بانوراما السينما المغربية وبرنامج خاص بالجمهور الناشئ والعائلة.

من أبرز المفاجآت لي كاينين هاد العام، هي العرض العالمي الأول ديال فيلم “أضعف خلقه” للمخرج عمر هلال. هاد الفيلم لي غيتعرض ففقرة العروض الاحتفالية، غايكون فيه أحمد حلمي وهند صبري مجموعين لأول مرة فالشاشة الكبيرة، ومعاهم ممثلين بحال محمود حافظ وكريم قاسم ومحمد رضوان وليلى عز العرب. الفيلم كيدخل فالخانة ديال الكوميديا السوداء والتشويق، وباين عليه غايكون من أقوى العناوين العربية المرتقبة فهاد الدورة. باش نكونو صريحين، تشوف حلمي وهند صبري مجموعين فعمل بحال هذا، خاصو يكون شي حاجة واعرة بزاف!

بالنسبة لفيلم افتتاح الدورة 23، المهرجان اختار فيلم “The Debut” للمخرج والممثل جيسي آيزنبرغ. هاد الفيلم جايب معاه مجموعة من النجوم العالميين الكبار بحال جوليان مور، بول جياماتي، هالي بيلي وكولتون رايان، وزايد عليهم جيسي آيزنبرغ وبوني ميليغان. القصة ديالو كوميدية، كتدور على سيدة كانت عايشة ديما فالظل ديال الناس الآخرين، حتى اكتشفت الشغف ديالها بالمسرح الهاوي، لي فتح ليها أبواب جديدة فحياتها.

السينما المصرية حاضرة بقوة فهاد الدورة، ماشي غير بفيلم “أضعف خلقه”. عندنا حتى فيلم “في ظلال القاهرة” للمخرجين راني مصالحة وسالم مصالحة لي غيكون العرض العالمي الأول ديالو فمهرجان مراكش، وغيدخل للمسابقة الرسمية. الفيلم من بطولة حسن مالك وتارا عماد وكامل الباشا وحمزة العيلي وجهاد حسام الدين وكريم أدريانو، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، بلجيكا، تونس ومصر، واستافد من الدعم ديال برنامج ورشات الأطلس. هاد الشي كيبين لينا بلي السينما العربية غادية فالطريق الصحيح وكتوصل لأكبر المهرجانات.

البرمجة الرسمية ديال المهرجان عامرة، فيها 76 فيلم من 39 بلاد، منهم عشرة أفلام غادي يكونو عروضهم العالمية الأولى هنا فمراكش، و 12 فيلم آخرين استافدو من الدعم ديال ورشات الأطلس لي كتدعم المشاريع السينمائية وتطور المواهب. وحتى الأوسكار حاضر فهاد الدورة، حيت كاينين 11 مشاركة سينمائية كتمثل بلدانها فالسباق على جوائز الأوسكار.

المسابقة الرسمية ديال هاد الدورة فيها 14 فيلم طويل، وهادو كيكونو ديما الأعمال الأولى أو الثانية للمخرجين ديالهم، وغيتنافسو على النجمة الذهبية ديال المهرجان قدام لجنة تحكيم غاتراسها الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، .

السينما العربية حاضرة بزاف بأعمال متنوعة كتهضر على قضايا إنسانية واجتماعية وسياسية مختلفة. من لبنان، كاين فيلم “غضب” للمخرج رامي قديح لي كيتعمق فالتداعيات ديال الأزمة الاقتصادية اللبنانية. ومن فلسطين، عندنا فيلم “وقائع زمن الحصار” للمخرج عبد الله الخطيب لي كيوصف لينا التفاصيل اليومية ديال الناس لي محبوسين وسط الحرب. وكاينين أفلام مصرية أخرى بحال “خروج آمن” لمحمد حماد، وزايد عليها “المحطة” لسارة إسحاق، والمواطن أسامة لأحمد حسونة لي هو وثائقي على غزة، وحتى البارح العين ما نامت لركان مياسي، والبرانية لأشجان الهمص.

السينما المغربية حتى هي دايرة بلاصتها وموجودة بقوة. المخرجة جينيفرا إلكان غاتشارك بفيلم “ورود مراكش” لي فيه النجمة فاني أردان ومعاها النجمة المغربية نسرين الراضي، وكيتكلم على التضامن النسائي. وكاينين عروض عالمية أولى لأفلام لي عندها علاقة بالمغرب، بحال “ليلى والليل” لفيليبي باربوزا لي مستوحى من الحياة ديال المصورة الفوتوغرافية المغربية ليلى العلوي، وفيلم “أمواج الصمت” للمخرج فرزاد سامسامي لي تصور فالمغرب وشارك فيه أمين الناجي ونسرين الراضي. المخرج المغربي ياسين ماركو ماروكو حتى هو عندو فيلم القبلان لي غايكون فالمسابقة الرسمية، وبانوراما السينما المغربية غاتعرض ستة أفلام منهم “باردي” لتالا حديد، “كاڭول” لمحمد مفتكر، و”بانو” لمحسن البدوي.

بهاد البرمجة لي كتشهي وتنوعها، مراكش كتستعد تستقبل واحد العرس سينمائي غايجمع كبار الأسماء العالمية والعربية والمغربية، وغاتعطي للجمهور فرصة باش يكتشفو إنتاجات سينمائية مختلفة خلال هاد الفترة. واش مستعدين لفيستيفال عمركم ما غاتنساوه؟