مصطفى كامل والنقابة: حمو المرشدي ماشي منهم وممنوع عليه كلشي!

ترفيه

مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، خرج ببيان رسمي، باش يوضح الأمور اللي كانت كتداول بزاف فمواقع التواصل الاجتماعي على واحد الفيديو وصفاتو النقابة بـ 'ماشي لائق' ونسبوه لحمو المرشدي. النقابة بغات تحسم هادشي كامل وتقول للناس شنو كاين بالظبط.

وبكل وضوح، أكد مصطفى كامل فالبيان ديالو بلي حمو المرشدي ماشي عضو فالنقابة نهائياً. يعني ما عندو لا كارطة ديالها، ولا حتى تصريح كيخول ليه يخدم تحت غطاء النقابة. النقيب شدد بلي حمو المرشدي ما عندو حتى علاقة بالنقابة، وما داخلش ليها بأي شكل من الأشكال.

وماشي غير هادشي، بل النقابة زادت خطوة لقدام ومنعات حمو المرشدي من أي تشغيل نهائياً من خلال جميع الفروع ديالها فالمحافظات. هاد القرار جا باش النقابة توضح موقفها الرسمي من هاد الواقعة اللي دارت الجدل، وماتحملش حتى مسؤولية ديال شي حد ما عندو لا عضوية لا تصريح منها.

هاد البيان ديال مصطفى كامل جا بالضبط بعدما الفيديو اللي تداول أثار بزاف ديال الجدل والتساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي، باش يحط الحد لهاد التساؤلات بخصوص علاقة المرشدي بنقابة المهن الموسيقية.