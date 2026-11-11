القفص الذهبي لرحمة محسن.. فرحة ما كملاتش ودخلها تنمر!

ترفيه

ما كملات الفرحة ديال رحمة محسن بالزواج وألبومها الجديد، حتى لقات راسها ف وسط عاصفة ديال الهجوم والتنمر الإلكتروني..

المطربة الشابة بغات تشارك المتابعين ديالها الخبر الزوين ديال زواجها ف إنستغرام، حطات تصويرة رمزية ديال يدها شادة ف يد راجلها، ودعاء مؤثر كتطلب فيه حياة جديدة عامرة بالمودة والسكينة. ورغم أنها حاولت تخلي تفاصيل العرس والهوية ديال راجلها بعاد على الأنظار، هاد الشي ما منعش الجدل باش يشعل.

ما دازوش ساعات قليلة على هاد الإعلان، حتى تقلبات منصات التواصل الاجتماعي ساحة لانتقادات حادة وتدخلات غريبة ف حياتها الشخصية. هاد الهجوم اللي ما عندو حتى مبرر دفع رحمة محسن باش تخرج عن صمتها برسالة غاضبة ومؤثرة ف حساباتها. عبرات فيها على المرارة والظلم اللي حست بيه، وأكدات أنها تعرضات للأذى النفسي وتعداو على سيرتها الخاصة بلا ما يراعيو خصوصيتها كإنسانة، كأم، وكفنانة. ولكنها ف نفس الوقت، شددات على ثقتها الكاملة ف العدالة الإلهية والأيام الجاية غتعوضها.

هاد الأزمة الشخصية جات ف وقت رحمة محسن عايشة فيه أوج نجاحها الفني والمهني. غير مؤخرا، خرجات الألبوم الأول ديالها بعنوان "مالوش تاني" بالتعاون مع "كاسيت ميديا". الألبوم فيه ثمانية ديال الأغاني متنوعة، والأغنية الرئيسية قدرات تتصدر التريند ديال يوتيوب ف مصر، وحقق أرقام استماع قياسية. هادشي كيبين الموهبة الكبيرة والقاعدة الجماهيرية اللي عندها وكتكبر.

وبالتوازي مع النجاح الجماهيري ديال الألبوم، رحمة محسن تكرمات بزاف إعلاميا، واختاروها شخصية الشهر الفنية وداروها على الغلاف ديال مجلة "العرب". هاد التكريم جا كتقدير للقوة ديال صوتها والحضور الفني ديالها اللي كيبشر بمستقبل واعد ف عالم الأغنية المصرية والعربية.

بصراحة، هاد الهجوم الأخير عليها كيطرح تساؤلات كبيرة على ظاهرة التنمر اللي ولات كتأرق الفنانين. واش صعيب نخليو الناس يفرحو بحياتهم بلا تدخل ولا انتقاد خاوي؟